زاکانی: ۲۴۶۰ اتوبوس نوسازی شده است

شهردار تهران با اشاره به ادامه بررسی علت حادثه اتوبوس خیابان ولیعصر، از نوسازی ۲ هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس و بازسازی ۷۰۰ اتوبوس دوکابین خبر داد.

جوان آنلاین: فرسودگی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی تهران طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل عمومی پایتخت تبدیل شده است. عمر بالای بخشی از اتوبوس‌ها، افزایش هزینه‌های نگهداری و کمبود ناوگان، نوسازی اتوبوس‌ها را به یکی از اولویت‌های مدیریت شهری تبدیل کرده است.

به گزارش مهر، حادثه ترمز بریدن یک دستگاه اتوبوس در خیابان ولیعصر نیز در روزهای اخیر بار دیگر موضوع ایمنی ناوگان را در کانون توجه قرار داد. هرچند علت این حادثه هنوز در دست بررسی است، اما این اتفاق بار دیگر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را یادآور شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران دررابطه با حادثه اخیر اتوبوس خیابان ولیعصر اظهار کرد: موضوع در حال بررسی است.

۲ هزار و ۴۶۰ اتوبوس نوسازی شده است

وی با اشاره به روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی افزود: من از ابتدا پیگیر نوسازی اتوبوس‌های فرسوده بودم. در دوره قبل از ما تنها ۱۳۴ دستگاه اتوبوس نوسازی شده بود اما اکنون ۲ هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است.

زاکانی ادامه داد: همین حالا حدود ۸۰ درصد برنامه نوسازی محقق شده است. همچنین تعدادی اتوبوس نیز از محل خریدهای خارجی به ناوگان اضافه خواهند شد.

۷۰۰ اتوبوس دوکابین بازسازی و برقی می‌شوند

شهردار تهران گفت: ۷۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین قدیمی داریم که برای آن‌ها قرارداد منعقد شده تا بازسازی اساسی شوند و به سمت برقی شدن حرکت کنند.

وی افزود: این بازسازی اساسی امکان ایجاد می‌کند که این ۷۰۰ دستگاه نیز دوباره وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.