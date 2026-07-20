تداوم گرمای شدید در کشور

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل پیشبینی هواشناسی نشان میدهد امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ الگوی غالب جوی کشور همچنان تابستانی خواهد بود و استقرار توده هوای گرم در بیشتر استانها ادامه مییابد؛ بهگونهای که بخش وسیعی از نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و شرق کشور با دمای بالا و آسمانی عمدتاً صاف تا کمی ابری روبرو خواهند بود.
طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات البرز، بخشهایی از شمالغرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبشرق کشور دور از انتظار نیست و در این مناطق احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد موقت وجود دارد. با این حال گستره بارشها محدود بوده و انتظار وقوع سامانه بارشی فراگیر در کشور دیده نمیشود.
همچنین وزش باد در شرق و جنوبشرق کشور بهویژه در سیستان و بلوچستان، شرق کرمان و بخشهایی از خراسان جنوبی در برخی ساعات میتواند موجب خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود. در دامنههای جنوبی البرز و برخی مناطق مرکزی نیز وزش باد پدیده غالب ساعات بعدازظهر خواهد بود.
بررسی روند چندروزه مدلهای هواشناسی نشان میدهد تا اواسط هفته تغییر محسوسی در الگوی جوی کشور رخ نخواهد داد و گرمای تابستانی همچنان بر اکثر مناطق ایران حاکم خواهد بود. در این مدت بارشها عمدتاً به نواحی مرتفع و مستعد رگبارهای همرفتی محدود میشود. روند کاهش دما در نوار شمالی کشور از جمله در تهران از امروز آغاز می شود.