امتحانات نهایی ۳۰ تیر در سراسر کشور به جز هرمزگان برگزار می شود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جزییات برگزاری امتحانات نهایی را به‌ویژه در ۴ استان جنوبی کشور تشریح کرد و گفت: امتحانات نهایی سی‌ام تیرماه در تمام کشور به‌جز استان هرمزگان برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: علی فرهادی با اشاره به برگزاری آزمون‌های نهایی در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز شامل دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم و متقاضیان ترمیم نمره باید در آزمون‌های نهایی شرکت کنند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت و خرداد آمادگی کامل برای برگزاری آزمون‌ها را داشت، اما به دلیل شرایط جنگی کشور و فراهم نشدن مجوزهای لازم، امکان برگزاری آزمون‌ها وجود نداشت.

فرهادی تصریح کرد: اگر این آزمون‌ها برگزار نشود، دانش‌آموزان بیشترین آسیب را خواهند دید. حدود ۵۴۰ هزار دانش‌آموز پایه یازدهم باید به پایه دوازدهم ارتقا پیدا کنند و حدود ۵۷۰ هزار دانش‌آموز پایه دوازدهم نیز باید دیپلم خود را دریافت کرده و برای ورود به آموزش عالی آماده شوند. همچنین تأخیر در برگزاری آزمون‌ها بر آغاز فعالیت دانشگاه‌ها و سایر فرآیندهای آموزشی نیز اثرگذار خواهد بود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که این وزارتخانه تا ۱۵ شهریور فرصت دارد وضعیت دانش‌آموزان را تعیین تکلیف کند، گفت: اگر این روند به تأخیر بیفتد، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان با استرس و مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

سلامت و امنیت دانش‌آموزان خط قرمز آموزش و پرورش است

فرهادی با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش درباره چهار استان جنوبی کشور، تصریح کرد: پس از بررسی شرایط سراسر کشور، سلامت دانش‌آموزان به عنوان اولویت نخست و خط قرمز وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شد. علاوه بر سلامت، آرامش ذهنی و امنیت خاطر دانش‌آموزان نیز برای ما اهمیت دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان، با توجه به شرایط موجود، تصمیمات اقتضایی اتخاذ شد. در پایه یازدهم در این چهار استان یک آزمون و در پایه دوازدهم نیز دو آزمون برگزار نشده است و در نخستین فرصت که شرایط فراهم شود، این آزمون‌ها برگزار خواهد شد.

اگر شرایط تهران مانند جنوب بود، همین تصمیم را می‌گرفتیم

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا اگر شرایط پایتخت مشابه استان‌های جنوبی بود، تصمیم متفاوتی اتخاذ می‌شد، گفت: برای آموزش و پرورش همه دانش‌آموزان کشور یکسان هستند و مردم جنوب جایگاه ویژه‌ای در دل همه ایرانیان دارند. اگر شرایط تهران مشابه استان‌های جنوبی بود، قطعاً آزمون‌ها در جنوب برگزار و آزمون دانش‌آموزان تهران به تعویق می‌افتاد.

وی افزود: تصمیم به تعویق آزمون‌های نهایی صرفاً برای آن بود که دانش‌آموزان این چهار استان در فضایی امن و آرام در آزمون شرکت کنند.

آزمون‌های برگزار نشده محدود است

فرهادی با تشریح وضعیت آزمون‌ها در استان‌های جنوبی، گفت: در پایه دوازدهم دو آزمون و در پایه یازدهم نیز یک آزمون برگزار نشده است. علت این موضوع صرفاً شرایط امنیتی و حفظ سلامت دانش‌آموزان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً هر روز یا یک روز در میان، ستاد عالی آزمون‌ها به ریاست وزیر آموزش و پرورش برگزار می‌شود و تمامی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به صورت برخط در این جلسات حضور دارند تا شرایط استان‌ها به صورت لحظه‌ای رصد شود.

دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌ها آماده باشند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: از همه دانش‌آموزان، چه در چهار استان جنوبی و چه در سایر استان‌ها، درخواست می‌کنیم آمادگی حضور در آزمون‌ها را داشته باشند؛ زیرا در صورت فراهم بودن شرایط، آزمون‌ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: امسال دانش‌آموزان بیشترین فرصت مطالعاتی را برای آزمون‌های نهایی داشتند. از پایان سال تحصیلی تاکنون حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه در اختیار آنان بوده و حتی یک هفته نیز سال تحصیلی تمدید شد.

استاندارد آزمون‌ها تغییر نکرده است

فرهادی با اشاره به نگرانی برخی دانش‌آموزان درباره کیفیت آزمون‌ها، گفت: آزمون‌های نهایی امسال از نظر استاندارد تفاوتی با سال‌های گذشته ندارد. در طراحی آزمون‌ها همواره حدود ۲۰ درصد سؤالات دشوار، ۶۰ درصد متوسط و ۲۰ درصد آسان در نظر گرفته می‌شود و این استاندارد در تمامی سال‌ها رعایت شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، نمرات خام دانش‌آموزان به نمره تراز تبدیل می‌شود و همه داوطلبان با استفاده از نظام تراز، هم‌سطح‌سازی می‌شوند. بنابراین هیچ نگرانی برای دانش‌آموزانی که آزمونشان با تأخیر برگزار می‌شود وجود ندارد و این تأخیر نه به ضرر آنان است و نه امتیاز ویژه‌ای برایشان ایجاد می‌کند.

آموزش غیرحضوری مؤثر بوده است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره نگرانی‌ها نسبت به کیفیت آموزش در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: اگرچه از ۹ اسفند به بعد آموزش‌ها عمدتاً به صورت غیرحضوری دنبال شد، اما بودجه‌بندی آموزشی به طور کامل اجرا شد و ارزیابی‌های میدانی وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد آموزش مؤثر، به ویژه در پایه‌های یازدهم و دوازدهم، محقق شده است.

نتایج آزمون‌ها به صورت آماری تحلیل می‌شود

فرهادی درباره نگرانی برخی خانواده‌ها از شرایط روحی دانش‌آموزان در مناطق درگیر جنگ، گفت: اگر در حوزه امتحانی خاصی شرایط استرس‌زا بر عملکرد دانش‌آموزان اثر گذاشته باشد، این موضوع در تحلیل نمرات خام و داده‌های آماری قابل شناسایی است و آموزش و پرورش آن را بررسی خواهد کرد.

در صورت تداوم شرایط خاص، آزمون داخلی برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که اولویت وزارتخانه برگزاری آزمون‌های نهایی است، گفت: اگر در استان‌هایی امکان برگزاری آزمون نهایی فراهم نشود، آزمون داخلی برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان بتوانند فارغ‌التحصیل شوند، اما ترجیح ما این است که دانش‌آموزان مجبور به تحمل دو بار استرس و آزمون نشوند.

وی افزود: آخرین آزمون پایه دوازدهم ۱۲ مرداد و آخرین آزمون پایه یازدهم حدود ۴ مرداد برگزار می‌شود و پس از آن، اگر در منطقه‌ای امکان برگزاری آزمون نهایی وجود نداشته باشد، آزمون داخلی حتی به صورت مجازی برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان از نظر فارغ‌التحصیلی دچار مشکل نشوند.

فرهادی تصریح کرد: در صورت بروز شرایط جدید، متناسب با همان شرایط تصمیم‌گیری خواهد شد، اما اهتمام وزارت آموزش و پرورش این است که تا ۱۵ شهریور وضعیت همه دانش‌آموزان مشخص شود.

تصمیم‌گیری به صورت استانی و حتی شهرستانی انجام می‌شود

وی گفت: ممکن است در یک استان، برخی شهرستان‌ها شرایط برگزاری آزمون را داشته باشند و برخی دیگر نداشته باشند؛ بنابراین تصمیم‌گیری می‌تواند در سطح حوزه‌های امتحانی نیز انجام شود و از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: از فروردین‌ماه برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی شده بود و بر اساس مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش، این وزارتخانه اختیار دارد در شرایط خاص، تصمیمات اقتضایی اتخاذ کند.

سهمیه مناطق جنگی در اختیار آموزش و پرورش نیست

فرهادی درباره احتمال اختصاص سهمیه به مناطق جنگی، گفت: تاکنون هیچ مصوبه‌ای درباره سهمیه مناطق درگیر جنگ به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشده است. تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

آزمون روز سه‌شنبه به جز هرمزگان در سراسر کشور برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آخرین تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده و گزارش استانداران، آزمون‌های روز سه‌شنبه در سراسر کشور برگزار خواهد شد و تنها استان هرمزگان به دلیل شرایط خاص از این تصمیم مستثناست و آزمون‌های آن به تعویق خواهد افتاد.

وی افزود: درباره آزمون‌های روز چهارشنبه و روزهای بعد نیز حداقل ۲۴ ساعت قبل، بر اساس شرایط موجود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیچ کلاس بدون معلمی در اول مهر نخواهیم داشت

فرهادی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نیروی انسانی انجام شده و با همه استان‌ها تفاهم‌نامه‌های مربوط به ساماندهی نیروها امضا شده است.

وی تأکید کرد: اول مهر، کلاس‌های درس با قوت، نشاط و به صورت حضوری آغاز خواهد شد و هیچ کلاس درس بدون معلم نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از دانش‌آموزان خواست با آرامش، توکل به خدا و بر اساس آمادگی علمی خود در آزمون‌های نهایی شرکت کنند و از خانواده‌ها نیز خواست فضای آرامی برای موفقیت فرزندانشان فراهم کنند.