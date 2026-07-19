جوان آنلاین: عباس محمودآبادی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی از آمادگی کامل ناوگان حملونقل کشور برای خدمترسانی به زائران اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حدود ۷۹۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران پیشبینی شده و ظرفیت بخش قابل توجهی از ناوگان به مسیرهای منتهی به مرزهای خسروی و شلمچه اختصاص یافته است.
به گزارش تسنیم، وی افزود امسال با اجرای طرح پیشفروش بلیت رفتوبرگشت، مدیریت ظرفیت ناوگان از طریق سامانه «سپاس» و برنامهریزی برای تأمین سوخت، تلاش شده سفرهای اربعین با نظم بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی نحوه تردد اتباع خارجی از کشورهای پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای همجوار برای حضور در مراسم اربعین بود که با هماهنگی دستگاههای مرتبط، مرزهای ورودی و خروجی این زائران مشخص شده است.
محمودآبادی با اشاره به اختصاص حدود ۷۹۰۰ اتوبوس برای عملیات اربعین گفت: تجربه سالهای گذشته موجب شده انتقال زائران امسال با برنامهریزی دقیقتر و در بازه زمانی مناسبتری انجام شود.
وی اجرای طرح پیشفروش بلیت رفتوبرگشت را از تفاوتهای مهم اربعین امسال عنوان کرد و گفت: هدف این است که سفرهای اربعین از حالت فشرده و مقطعی خارج شده و به سمت سفرهای برنامهریزیشده حرکت کند تا زائران بتوانند زمان رفت و برگشت خود را با آرامش بیشتری انتخاب کنند.
رئیس مرکز تدوین مقررات وزارت راه ادامه داد: با استفاده از سامانه سپاس، ظرفیت ناوگان به صورت هدفمند مدیریت شده و بخش عمدهای از ظرفیت اتوبوسها برای مسیرهای منتهی به مرزهای خسروی و شلمچه اختصاص یافته است.
وی درباره تأمین سوخت ناوگان نیز گفت: سوخت ویژه اربعین تنها در اختیار اتوبوسهای فعال در این عملیات قرار میگیرد و برای ناوگان ترانزیتی نیز با همکاری وزارت نفت و سازمان راهداری، سازوکار استفاده از کارتهای اضطراری در شرایط خاص پیشبینی شده است.
محمودآبادی با بیان اینکه بازه رسمی سفرهای اربعین از ۲۵ تیر تا ۲۲ مرداد در نظر گرفته شده است، افزود: فعالیت ناوگان حملونقل گستردهتر از این بازه خواهد بود و خدمات پشتیبانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: مدیریت قیمت و پیشفروش بلیت، ارتقای خدمات پایانهها، فرودگاهها، ایستگاههای راهآهن و بنادر در دستور کار قرار دارد تا خدمات حملونقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی به شکل مطلوب به زائران ارائه شود.