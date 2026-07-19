جوان آنلاین: فرزانه صادق در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان که با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و وزیر نیرو در بندرعباس برگزار شد با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از مناطق آسیب‌دیده، افزود: از شب گذشته بازدید‌های دقیقی از وضعیت پل‌ها، تونل‌ها و مسیر‌های آسیب‌دیده آغاز شده است که با تلاش مضاعف و شبانه‌روزی نیرو‌های سازمان راهداری، اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان، پیمانکاران و کارگران، موفق شدیم مسیر‌های اصلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تردد بازگشایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش جاده‌ای اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر تردد در برخی از مسیر‌های فرعی و حساس با محدودیت‌هایی همراه است، اما عملیات بازسازی با همه توان ادامه دارد تا در اسرع وقت شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش کلیدی این استان در اقتصاد کشور، تصریح کرد: هرمزگان فقط یک استان نیست، بلکه یکی از حیاتی‌ترین محور‌های ترانزیتی و تجاری کشور محسوب می‌شود و بازگشایی سریع مسیر‌های آسیب‌دیده نه تنها یک ضرورت محلی، بلکه ضرورتی برای حفظ جریان حمل‌ونقل و تجارت ملی بود که با سرعت عمل مدیریت‌شده، محقق شد.

صادق همچنین در خصوص وضعیت حمل‌ونقل ریلی هرمزگان نیز ادامه داد: دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، سعی در ایجاد اختلال در آسایش مردم دارد، اما کارکنان راه‌آهن و کارگران با وجود شرایط دشوار اقلیمی و گرمای شدید، بی‌وقفه در حال ترمیم و بازسازی خطوط ریلی هستند.

وی ابراز امیدواری کرد: هدف ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیر ریلی بندرعباس در هر ۲ بخش مسافری و باری، دوباره به چرخه بهره‌برداری بازگردد و از بروز هرگونه وقفه در انتقال کالا و مسافر جلوگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با قدردانی از همه نیرو‌های عملیاتی وزارت راه، راهداری و راه‌آهن، گفت: رییس‌جمهور همواره بر حضور میدانی مسوولان در مناطق بحرانی تاکید دارد و همه اعضای دولت خود را موظف می‌دانند تا آخرین توان در کنار مردم ایستاده باشند.

صادق خاطرنشان کرد: همان‌گونه که نسل‌های گذشته در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند، امروز نیز با تکیه بر همدلی مردم و مدیریت مقتدرانه، مسیر آبادانی و اقتدار ایران با قدرت ادامه خواهد یافت.