کد خبر: 1369668
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
هادی اسماعیلی

هدایت موقت سود بانکی به پارکینگ

هدایت موقت سود بانکی به پارکینگ نرخ سود بانکی یکی از موضوعات معلق در سیاست‌گذاری اقتصادی است و بانک مرکزی اعلام کرده است که فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ندارد

نرخ سود بانکی یکی از موضوعات معلق در سیاست‌گذاری اقتصادی است و بانک مرکزی اعلام کرده است که فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ندارد و تصمیم‌گیری درباره این موضوع همچنان در کمیته‌های تخصصی ادامه دارد. اعلام این موضع، اگرچه به معنای رد کامل تغییر نرخ سود نیست، اما نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تنظیم بازار پول نرسیده است. 
نرخ سود بانکی همواره میان دو ملاحظه اصلی قرار دارد؛ از یک طرف ضرورت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی و از طرف دیگر، نگرانی از افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در نوسان بوده و همین دوگانگی باعث شده است تصمیم‌گیری درباره نرخ سود به فرآیندی طولانی تبدیل شود که در نهایت هزینه‌های بلاتکلیفی آن متوجه فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران خواهد شد. 
طبق اعلام بانک مرکزی، بررسی سناریو‌های مختلف سیاستی درباره نرخ سود ممکن است شش ماه یا حتی بیشتر ادامه پیدا کند و طولانی شدن این بررسی‌ها در شرایطی که اقتصاد با تغییرات مستمر در بازارها، فشار‌های تورمی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مواجه است، نیازمند توضیح دقیق‌تری از سوی سیاست‌گذار پولی است. بازار پول بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و تأخیر در تعیین مسیر آینده نرخ سود، تصمیم‌گیری را برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار می‌کند. 
سپرده‌گذاران بانکی همیشه با یک مسئله اساسی، یعنی فاصله میان بازدهی رسمی سپرده‌های بانکی و کاهش ارزش واقعی پول، مواجه بوده‌اند. هنگامی که نرخ سود بانکی فاصله قابل توجهی با تورم پیدا می‌کند، انگیزه نگهداری منابع در بانک کاهش پیدا می‌کند و بخشی از نقدینگی به سمت بازار‌هایی حرکت می‌کند که امکان حفظ ارزش دارایی در آنها بیشتر تصور می‌شود. این جابه‌جایی منابع، مدیریت نقدینگی را برای سیاست‌گذار اقتصادی پیچیده‌تر می‌کند. 
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بدون توجه به وضعیت شبکه بانکی نیز راهکاری ساده برای حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود. برخی بانک‌ها با مشکلاتی مانند دارایی‌های منجمد، ناترازی منابع و مصارف و محدودیت در توان تسهیلات‌دهی مواجه هستند و بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها در چنین شرایطی، در صورت نبود اصلاحات ساختاری، ممکن است هزینه تأمین منابع بانک‌ها را افزایش دهد و فشار بیشتری بر ترازنامه آنها وارد کند. 
بنابراین مسئله اصلی، نبود یک چارچوب روشن و پایدار برای سیاست نرخ سود است. تغییرات مقطعی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. تولیدکننده‌ای که برای سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت خود نیازمند منابع بانکی است، باید بداند هزینه پول در ماه‌ها و سال‌های آینده چه مسیری خواهد داشت، چه آنکه سرمایه‌گذار نیز برای انتخاب میان سپرده بانکی و سایر گزینه‌ها به سیاستی روشن نیاز دارد. 
بانک مرکزی در سال‌های گذشته بار‌ها بر کنترل نقدینگی و مهار تورم تأکید کرده است، اما سیاست نرخ سود همچنان یکی از بخش‌هایی است که میان اهداف مختلف اقتصادی گرفتار مانده است. حفظ نرخ سود در سطحی که با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، ممکن است به کاهش جذابیت شبکه بانکی منجر شود و افزایش آن نیز بدون اصلاحات لازم، هزینه‌هایی برای اقتصاد ایجاد کند. راهکار اساسی، تصمیم‌گیری بر مبنای یک برنامه مشخص و هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی است. 
ادامه بررسی‌های کارشناسی زمانی قابل دفاع خواهد بود که به تصمیمی مشخص و قابل اجرا منتهی شود، چراکه اقتصاد نمی‌تواند برای مدت طولانی در انتظار تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین متغیر‌های پولی باقی بماند. از دیگر سو سیاست پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که فعالان اقتصادی نسبت به مسیر آینده آن اطمینان داشته باشند و تصمیم‌های بانک مرکزی از مرحله بررسی عبور کرده و به سیاستی شفاف تبدیل شود. 
اکنون مسئله فقط افزایش یا کاهش نرخ سود نیست؛ مسئله اصلی، تعیین تکلیف جایگاه نرخ سود در مدیریت اقتصاد است. طبعاً تأخیر در تصمیم‌گیری، خود به عاملی برای افزایش نااطمینانی تبدیل می‌شود و هزینه آن در نهایت در رفتار اقتصادی مردم، بنگاه‌ها و بازار‌ها نمایان خواهد شد. لکن بانک مرکزی باید میان احتیاط کارشناسی و ضرورت اقدام به‌موقع تعادل برقرار کند تا سیاست پولی از وضعیت انتظار خارج شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سود بانکی ، بانک مرکزی ، نرخ سود
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