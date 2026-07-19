کد خبر: 1369665
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
سکوت نهاد‌های نظارتی در مقابل گران‌فروشی‌های غیرمنطقی خودروساز‌ها قابل تأمل است!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی» وضعیت فعلی سایپا مصداق بارز «خالی‌فروشی» است و با آنکه توان تأمین قطعات اولیه را ندارد و تولیدش به حداقل رسیده است با چه منطقی قیمت‌ها را ۳۰ درصد بالا می‌برد؟

جوان آنلاین: در حالی که هزاران متقاضی خودرو‌های شاهین، کوییک و اطلس ماه‌هاست در صف انتظار تحویل خودرو‌های خود هستند، شرکت سایپا با انتشار لیست جدید قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد کرد. اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که این شرکت «کمبود قطعه» را علت اصلی عدم تحویل خودرو‌ها عنوان می‌کند، اما همزمان قیمت همان خودرو‌های تولید نشده را افزایش داده است. متقاضیان این خودرو‌ها زمانی که در سال ۱۴۰۲ خودرو ثبت‌نام کردند، گران‌ترین خودروی سایپا (شاهین) ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بود که با وعده یکسال سایپا اقدام به پیش‌خرید کردند و بیش از یکسال است که تکمیل وجه خود را انجام داده‌اند. اکنون با افزایش جدید قیمت‌ها، همین متقاضیان با قیمت‌های یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومانی و بیشتر روبه‌رو شده‌اند. آیا مردم باید تاوان خلف وعده سایپا را دهند؟

مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ شبه‌خصوصی و دولتی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این خبر را در کنار خبر انتشار فیش حقوقی ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند ایران‌خودرو که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده، قرار دهید. این فیش حقوقی نوک قله کوه یخ است، در حالی که دریایی از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها در این شرکت عریض و طویل وجود دارد. ریخت و پاش در ایران‌خودرو و حتی سایر خودروسازی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از ادارات از حقوقی ۲۰تا۳۰ میلیون تومانی کارمندان خود، اضافه‌کار‌ها و مزایا را حذف کرده است. آیا کسی در این شرکت خسارت‌بار که سال‌ها با زیان انباشته و دیون معوق مواجه است، شایستگی این را دارد که پنج تا ۱۰ برابر یک آموزگار و یک آتش‌نشان عایدی داشته باشد؟ مدیران ایران‌خودرو بار‌ها اعلام کرده‌اند که شرکت زیان‌ده است و به همین بهانه چندین بار به بهانه‌های مختلف افزایش قیمت سرسام‌آور داشته است و در شرایط جنگی قیمت محصولاتش را تا ۷۰ درصد گران کرد. با این شرایط بدیهی است که می‌توان از جیب مردم، حقوق نجومی هم پرداخت. 

در این سال‌ها خودروسازان به کارخانه تولید ضرر تبدیل شده‌اند که با گارانتی دولتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و لژیونر‌های مدیریتی، بی‌هیچ جوابگویی در مورد عملکرد خود، به سربازان شکست اقتصادی بدل می‌شوند و می‌روند تا زیان انباشته این شرکت را بیشتر کنند. بیش از ۵ دهه از فعالیت صنعت خودرو می‌گذرد. در این سال‌ها افزایش قیمت خودرو به عنوان تنها راهکار جبران زیان‌دهی خودروسازان انتخاب می‌شود. روایت‌های زیادی از دلایل زیان‌دهی خودروسازان شنیده‌ایم که هیچکدام برطرف نشده، از وجود ۱۶۳شرکت زیان‌ده ایران‌خودرو تا مدیریت ضعیف سایپا. 

متأسفانه فعالان این صنعت همواره با بزرگ کردن بنگاه تحت مدیریتی شان و تزریق نیروی کار بیش از نیاز واقعی توانستند به دولت‌ها مسلط شوند و خواسته‌هایشان را پیش ببرند. سایپا و ایران‌خودرو در سال گذشته سه بار قیمت محصولات خود را افزایش دادند. همچنین ایران‌خودرو نیز ماه گذشته قیمت محصولاتش را تا ۷۰ درصد افزایش داد و اخیراً سایپا نیز قیمت محصولاتش را تا ۲۱ درصد گران کرد. در حال حاضر، ارزان‌ترین خودروی سایپا بر اساس قیمت کارخانه، «ساینا S» با استاندارد‌های ۸۵‌گانه است که با قیمتی در حدود ۹۹۳ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین گران‌ترین محصول این شرکت، «شاهین پلاس» با گیربکس اتوماتیک است که قیمت آن به حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان می‌رسد. روز گذشته نیز پارس‌خودرو که زیر مجموعه سایپا است، قیمت محصولاتش را حدود ۲۰ درصد افزایش داد. 

تعهدات سایپا و افزایش ۲۱ درصدی قیمت‌ها

در حالی که بدعهدی سایپا در تحویل خودرو‌های شاهین، کوییک و ساینا صدای مردم را درآورده، این گروه خودروسازی بدون انجام تعهدات سابقش، خودرو‌هایی که ماه‌هاست به دلیل کمبود قطعه در پارکینگ‌ها خاک می‌خورد، گران کرد. علاوه بر خلف وعده در تحویل به موقع شاهین‌های پیش‌فروش شده در دو سال گذشته، هنوز از خودرو‌های کوییک و ساینایی که قرار بود در تیر و مرداد سال ۱۴۰۴ تحویل مشتریان شود، خبری نیست. تا کی خودروسازان در مسیر یک‌طرفه باید حرکت کنند و مردمی که محکوم به خرید خودرو‌های داخلی هستند، سرمایه‌شان را به جیب غول‌های خودروسازی بریزند و ماه‌ها و سال‌ها در انتظار تحویل خودروی منتخب‌شان بمانند؟ در این وضعیت اقتصادی برخی از مردم پول‌های پس‌انداز خود را صرف خرید خودرو کرده‌اند، اما از تحویل خودرو‌ها خبری نیست. اگر همین پولی که به حساب خودروسازان واریز شده، در بازار‌های سکه و طلا سرمایه‌گذاری می‌شد یا اندکی گران‌تر از بازار آزاد خودرو خریداری می‌کردند، قطعاً سود بیشتری نصیب‌شان می‌شد. اما سرمایه‌ها از سال گذشته تاکنون در دست خودروسازان معطل باقی مانده است. هر روز هم که می‌گذرد، هزینه تولید برای خودروسازان بیشتر می‌شود. 

صدای مشتریان سایپا درآمد

تجمع خشمگین مشتریان سایپا مقابل مرکز امور مشتریان در هفته گذشته، تنها یک اعتراض به تأخیر در تحویل خودرو نیست؛ بلکه افشای یک الگوی مدیریتی است که در آن پول مشتری جایگزین برنامه‌ریزی تولید شده است و مشتریانی که برخی بیش از سه سال است در انتظار خودروهایشان هستند، امروز می‌پرسند اگر قطعه ندارید و نقدینگی ندارید، چرا باز هم ثبت‌نام می‌کنید؟

در حالی که دارایی‌های غیرمولد شرکت دست‌نخورده مانده، مردم باید بهای این بی‌برنامگی را بپردازند. تصور کنید سال‌ها پیش پولتان را به این شرکت داده‌اید و حالا می‌شنوید که شرکت نقدینگی ندارد یا قطعه کم است، اما در همین حال، این خودروساز دولتی روی زمین‌ها و املاکی نشسته است که اگر امروز به فروش برسند، می‌توانند هزاران خودروی معوق را به دست مردم برسانند و بدهی‌های قطعه‌سازان را پاک کنند. سؤال این است که چرا نهاد‌های نظارتی چشم خود را روی این املاک بسته‌اند؟ چرا اجازه می‌دهند مردم سال‌ها منتظر بمانند در حالی که راه نجات همین‌جاست؟

سایپا با یک تضاد بزرگ روبه‌روست؛ از یک سو مدعی تولید و توسعه است، اما از سوی دیگر، تعهدات معوق و طلب‌های قطعه‌سازان را روی دوش می‌کشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد راه نجات از این وضعیت، در تصفیه دارایی‌های غیرمولد نهفته است و فروش املاک و زمین‌های غیرضروری می‌تواند نقدینگی لازم برای تأمین قطعات و تسویه حساب با مشتریان را فراهم کند، اما سکوت نهاد‌های نظارتی در این زمینه قابل تأمل است. البته بحران سایپا، فراتر از کمبود قطعه است و اعتماد مردم را هم نشانه گرفته است؛ مردمی که تحت فشار‌های اقتصادی شدید بوده‌اند، نمی‌توانند سه سال یا بیشتر برای دریافت خودروی ثبت‌نامی منتظر بمانند. 

البته تأخیر در تحویل محصولات سایپا به خاطر کمبود نقدینگی یا مشکلات تولید، ریشه در جای دیگری هم دارد و آن شرکت کروز است. این شرکت که تأمین‌کننده کلیدی بسیاری از قطعات سایپا است، اکنون تحت مالکیت ایران‌خودرو درآمده است و این تغییر مالکیت، یک بحران اعتماد در زنجیره تأمین ایجاد کرده است. البته هیچ شرکتی نمی‌خواهد تأمین‌کننده اصلی رقیب خود باشد، به‌خصوص زمانی که آن تأمین‌کننده، حالا بخشی از بدنه مدیریتی رقیب است. اما این وضعیت باعث شده تا روند تأمین قطعات برای سایپا با کندی یا حتی توقف مواجه شود و نتیجه این بازی، تجمعات خشمگین مشتریان در خیابان‌ها و بلاتکلیفی سال‌ها پس‌انداز مردم شده است. 

چرا مجوز پیش‌فروش برای شرکتی که تعهداتش را ایفا نمی‌کند، صادر می‌شود؟

بر اساس آمار‌های وزارت صمت، تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵ با افت شوکه‌کننده ۷۷ درصدی مواجه شده است و هم‌اکنون نیز بیش از ۵۲ هزار خودرو به بهانه «نقص قطعه» در پارکینگ‌های این شرکت خاک می‌خورند. این در حالی است که برخی مشتریان شاهین که در سال ۱۴۰۲ ثبت‌نام کرده‌اند، با گذشت بیش از دو سال هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند. البته سایپا «شرایط جنگی»، «بدهی ۱۳ همتی به قطعه‌سازان (شرکت کروز) و عدم همکاری کروز برای دادن قطعه» را بهانه کرده است، اما پرسش اینجاست که اگر قطعه نیست، چرا پیش‌فروش‌ها متوقف نمی‌شود؟

با بررسی جدول قیمت‌های جدید و مقایسه آن با قیمت‌های رسمی کارخانه در خرداد ۱۴۰۵، عمق فاجعه مشخص می‌شود؛ به طوری که سایپا در کمتر از ۳۰ روز، قیمت‌ها را بین ۱۷ تا ۳۶ درصد گران کرده است. البته این خودروساز به نسبت ایران‌خودرو که افزایش ۶۰ درصدی را اعمال کرده، افزایش قیمت کمتری داشته است. سایپا مدعی است که هزینه‌های تولید به دلیل بحران‌های اخیر و آسیب قطعات در گمرک افزایش یافته است، اما این افزایش قیمت‌ها تنها تلاشی برای جبران بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان از جیب مشتریان مظلوم است و البته شورای رقابت و نهاد‌های نظارتی در حالی سکوت کرده‌اند که سایپا نه تنها در تحویل خودرو ناتوان است، بلکه سود دیرکرد را نیز با تأخیر‌های چندین ماهه پرداخت می‌کند. 

به نظر می‌رسد وضعیت فعلی سایپا مصداق بارز «خالی‌فروشی» است؛ شرکتی که توان تأمین قطعات اولیه را ندارد و تولیدش به حداقل رسیده است، با چه منطقی قیمت‌ها را ۳۰ درصد بالا می‌برد؟ این اقدام نه تنها اخلال در بازار است، بلکه دهن‌کجی به مشتریانی است که سرمایه‌شان سال‌هاست در حساب‌های این شرکت بلوکه شده است. برای بازگشت ذره‌ای از اعتماد عمومی، سایپا باید تا زمان تسویه کامل تعهدات معوق، «فروش‌های جدید» را متوقف کرده و تمام تمرکز خود را بر تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی بگذارد و اکنون زمان آن رسیده که دستگاه‌های نظارتی از حالت تماشا خارج شوند و اجازه ندهند سرمایه‌های مردم در تونل تعهد‌های معوق سایپا گم شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: خودرو ، بازار ، اقتصاد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

خاموشی‌های بدون اطلاع را از برق بکشید 

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

انتظار برای امتحان

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار