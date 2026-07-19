کد خبر: 1369635
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱
سیاست » اخبار کلی

سخنگوی دولت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده بوشهر با جدیت دنبال می‌شود

سخنگوی دولت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده بوشهر با جدیت دنبال می‌شود سخنگوی دولت با اشاره به سفر خود به استان بوشهر گفت: دولت با همراهی مردم، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از مشاغل خسارت‌دیده را با جدیت دنبال می‌کند.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در جریان سفر به استان بوشهر اظهار کرد: به دستور رئیس‌جمهور و در ادامه سفر به مناطق جنوبی کشور، توفیق حضور در جمع مردم شریف و مقاوم استان بوشهر را پیدا کردم.

به گزارش مهر، سخنگو دولت با قدردانی از استاندار بوشهر و مجموعه مدیریتی استان افزود: از ابتدای این سفر، برنامه‌ها با دیدار خانواده‌های معظم شهدا و بازدید از مناطقی که در جریان جنگ اخیر دچار آسیب شده بودند، آغاز شد و از تلاش‌های استاندار و مدیران استان برای پیگیری مسائل مردم قدردانی می‌کنم.

مهاجرانی ادامه داد: در این سفر از بیمارستان، برج هواشناسی، فرودگاه و همچنین واحد‌های تولیدی و شرکت‌هایی که بر اثر آسیب‌های وارد شده فعالیت آنها مختل شده و شماری از کارکنانشان بیکار شده‌اند، بازدید شد تا مسائل و مشکلات این بخش‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به ادامه برنامه‌های سفر خود گفت: در ادامه نیز با اعضای انجمن شیلات و جامعه صیادی استان که در روز‌های اخیر متحمل خسارت شده‌اند، دیدار و گفت‌و‌گو خواهیم داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: با عنایت الهی، تلاش دولت و همراهی مردم، همان‌گونه که در سال‌های گذشته با حفظ وحدت، همدلی و مقاومت از شرایط دشوار عبور کردیم، این بار نیز شاهد بازسازی، جبران خسارت‌ها و بازگشت شرایط عادی به زندگی مردم خواهیم بود.

مهاجرانی در پایان بار دیگر از مردم استان بوشهر، استاندار، مدیران و تمامی عوامل اجرایی استان به دلیل همکاری و همراهی در این سفر قدردانی کرد.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، بوشهر ، بازسازی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

بدون شرح

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

میناب هم جنوب بود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار