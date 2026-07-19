معاون اجرایی رییس‌جمهور با محکوم کردن هدف قرار دادن زیرساخت‌های این استان توسط دشمن گفت: دولت با همه ظرفیت‌ها تا بازسازی کامل و جبران خسارت‌ها در کنار مردم است و در مسیر دفاع از تمامیت ارضی کشور، ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه که روز یکشنبه به منظور بررسی وضعیت هرمزگان پس از حملات اخیر آمریکا علیه نقاطی از این استان، وارد بندر عباس شده است در نشست ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان که با حضور عباس علی آبادی، وزیر نیرو و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی برگزار شد افزود: به دستور رییس‌جمهور، هیاتی از دولت برای ارزیابی دقیق ابعاد آسیب‌ها و تسریع در روند خدمات‌رسانی به جنوب کشور از جمله هرمزگان اعزام شده است تا با تصمیم‌گیری‌های عملیاتی، شرایط زندگی مردم به وضعیت عادی بازگردد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به بازدید میدانی خود از محور سیرجان - بندرعباس و تاسیسات زیربنایی استان، اظهار کرد: با وجود اصابت پرتابه‌ها به زیرساخت‌ها، تلاش جهادی نیرو‌های راهدار و امدادی منجر به بازگشایی سریع مسیر‌ها و تداوم خدمات عمومی شده است که این هماهنگی، نشان‌دهنده آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران است.

معاون اجرایی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه حضور در استان فقط برای بررسی خسارات نیست، تصریح کرد: هدف اصلی این سفر، اطمینان‌بخشی به خانواده‌های آسیب‌دیده و اعلام حمایت قاطع دولت است؛ ما خود را خادم این مردم می‌دانیم و تا بازسازی آخرین نقطه آسیب‌دیده، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما دفاع را به خوبی بلد است

معاون اجرایی رییس‌جمهور با محکوم کردن اقدام دشمن در هدف قرار دادن مسیر‌های تردد، خاطرنشان کرد: کدام منشور حقوق بشر به مدعیان غربی اجازه می‌دهد خانواده‌های بی‌گناه را در مسیر‌های غیرنظامی هدف قرار دهند، این اقدامات ماهیت واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را بیش از پیش آشکار کرد.

قائم‌پناه با تصریح بر اینکه ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما دفاع را به خوبی بلد است، ادامه داد: ما در دوران دفاع مقدس ثابت کردیم که حتی یک وجب از خاکمان را به دشمن نمی‌دهیم، دشمن هنوز روحیه مقاومت ما را نشناخته است که اگر جنگی یک روز یا صد سال طول بکشد، ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد و حتی اگر تکه‌تکه شویم، ایران عزیز را از دست نمی‌دهیم.

وی تاکید کرد: ایران پاره تن ماست و همان‌طور که در شاهنامه نیز آمده است «چو ایران نباشد تن من مباد»، این پیام همه ملت ایران به بدخواهان این سرزمین است.

معاون رییس جمهور پیش از شرکت در این جلسه از تونل شهید میرزایی در مسیر رفت‌وبرگشت محور بندرعباس به حاجی آباد نیز بازدید و از نزدیک در جریان روند بازسازی و گشایش این تونل قرار گرفت.

در این سفر حسین ساجدی نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور، محمد اله داد سرپرست شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، محمد ادیب سیرت به عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت نیرو و احمد زراعت کار، معاون وزیر نفت در برنامه ریزی هم معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو را همراهی می‌کنند.