جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اطلاعیهای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که عملیات خنثیسازی و انهدام بمبهای عملنکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیروهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، در این اطلاعیه، ضمن تاکید بر احتمال شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در مناطقی از تهران، آمده است: صدای انفجار احتمالی، ناشی از اجرای عملیات برنامهریزی و کنترل شده توسط ارتش است، لذا از شهروندان درخواست میشود، در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچگونه نگرانیای نداشته باشند.