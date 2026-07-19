وزیر نیرو در سفر به هرمزگان گفت: خسارات وارد شده به بخش آب و برق را با سرعت جبران می‌کنیم تا تامین نیازمندی‌های مردم دچار خلل نشود.

جوان آنلاین: با سفر معاون اجرایی رییس جمهور و وزرای نیرو و راه و شهرسازی به هرمزگان، نشست مدیریت بحران این استان برگزار شد.

به گزارش مهر، عباس علی آبادی، وزیر نیرو در سخنانی پیش از آغاز این نشست در جمع خبرنگاران با تاکید بر توجه ویژه وزارت نیرو به استان‌های جنوبی و مدیریت بار مصرف در کشور، تاکید کرد: اولویت مان را تأمین انرژی استان های جنوبی قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا با مدیریت، کمترین میزان خاموشی را اعمال کنیم.

عباس علی آبادی همچنین از پیگیری جدی برای بازسازی آبشیرین‌کن بونجی در سریع‌ترین زمان ممکن خبر داد و تصریح کرد: تأمین آب و برق به عنوان مهم ترین نیازمندی‌های مردم مورد تاکید است.