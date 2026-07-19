جوان آنلاین: در پی حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین؛ این اقدام از سوی سازمان انرژی اتمی با انتشار بیانیهای محکوم شد.
بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در محکومیت حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت نیروگاه هستهای در حال ساخت دارخوین به شرح زیر است:
رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانونشکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بینالمللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین -یکی از نمادهای عزت و خودکفایی علمی ملت ایران- حمله کرد .