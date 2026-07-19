جوان آنلاین: عباس گودرزی در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه، جلسه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس و سایر اعضا تشکیل شد و مقرر شد صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: جلسات دیگری نیز پیش‌بینی شده است که به نحو مقتضی در زمان و مکان مشخص برگزار و نتیجه آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ساز و کار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار در نخستین جلسه علنی مجلس بعد از جنگ به تصویب رسید و شورای نگهبان با تأیید طرح اصلاح ماده یک قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بستر قانونی برای تشکیل جلسات رسمی مجلس، کمیسیون‌ها و هیأت‌رئیسه را در مواقع بحرانی، خارج از ساختمان مجلس یا از طریق سامانه‌های مجازی فراهم کرد.