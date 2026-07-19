جوان آنلاین: «محمدجعفر قائمپناه» سرپرست نهاد ریاست جمهوری به منظور رسیدگی به مشکلات استانهای جنوبی کشور، ظهر امروز یکشنبه وارد استان هرمزگان شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بازدید میدانی از تونل شهید میرزایی محور بندرعباس- حاجیآباد که با همراهی «عباس علیآبادی» وزیر نیرو صورت گرفت، اظهار داشت: به دستور رئیسجمهور پزشکیان برای رسیدگی به مشکلات استانهای جنوبی کشور به استان هرمزگان آمدهایم.
قائمپناه با تاکید بر اینکه حمله دشمن به تونل شهید میرزایی محور بندرعباس-حاجیآباد به منظور مسدود کردن مسیرهای مواصلاتی استان هرمزگان صورت گرفته است، گفت: آمریکا نمیداند که ملت ایران ایستادهاند، کارگران و مدیران ما بلافاصله تونل شهید میرزایی را باز کردند و این تونل ظرف مدت ۶ ساعت بازگشایی شد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اقدامات دشمن ذرهای از مقاومت ملت و نیروهای نظامی ما نمیکاهد، گفت: قصد آمریکا ضربه به اقتصاد کشورمان است اما انشالله با همت ملت ایران این اتفاق نخواهد افتاد.
وی همچنین در بازدید از پل تخریب شده رودخانه شور که یکی از مسیرهای مواصلاتی مهم استان خوزستان است، خاطر نشان کرد: بلافاصله مسیر جایگزین این پل طراحی شد و خوشبختانه تردد در حال انجام است.
وزیر نیرو نیز که در این بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور را همراهی میکرد، اعلام کرد: تامین نیروی برق مناطق درگیر جنوب کشور در اولویت تامین قرار دارد و در حال حاضر به هیچ وجه هیچ خاموشی در منطقه نداریم. انشالله با همراهی و همکاری مردم کسریها برطرف خواهد شد.