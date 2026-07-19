حادثه برای ۲ کشتی متخلف و انصراف ۲ کشتی دیگر از ادامه مسیر ناایمن در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با حمایت تروریست‌های آمریکایی و با بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناایمن داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

جوان آنلاین: متن کامل اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی به شرح زیر است:

«ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های امریکایی و با خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناایمن داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌دارد که کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو می‌باشد و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده می‌باشد و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلا گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

شناورهایی که تحت تاثیر صحبت‌های دشمن آمریکایی قرار می‌گیرند و وارد مسیر ناایمن می‌شوند، مطمئناً دچار حادثه خواهند شد.»