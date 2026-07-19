مرزهای اربعینی کشور آماده پذیرش زائران / مشکلی برای سفر وجود ندارد

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به آمادگی مرزهای مهران، خسروی، باشماق و تمرچین برای تردد زائران اربعین گفت: هیچ مشکل خاصی که روند حضور مردم در مراسم راهپیمایی اربعین را مختل کند، وجود ندارد و زائران می‌توانند با آرامش برای زیارت امام حسین(ع) به مرزهای کشور مراجعه کنند.

جوان آنلاین: علی‌اکبر پورجمشیدیان روز یکشنبه در حاشیه ششمین کنگره سلامت در اربعین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرزهای مهران، خسروی، باشماق و تمرچین برای سفر اربعینی زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آماده هستند و مشکل خاصی در این مرزها وجود ندارد.

وی افزود: برخی از این مرزها در جنگ رمضان مورد تهدید قرار گرفته بودند، اما با تلاش‌هایی که طی روزهای گذشته انجام شد، اکنون مشکل خاصی که بتواند در روند حضور مردم در مراسم راهپیمایی اربعین اختلال ایجاد کند، وجود ندارد.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: ممکن است برخی مشکلات جزئی وجود داشته باشد که در دو، سه روز آینده توسط مسئولان و دست‌اندرکاران برطرف خواهد شد.

پورجمشیدیان با توصیه به زائران برای استفاده از تمامی مرزهای کشور گفت: مرز شلمچه نیز آمادگی خوبی برای تردد زائران دارد و مرزهای خسروی و مهران نیز آماده پذیرش زائران هستند.

وی تاکید کرد: توصیه ما این است که زائران با توجه به گرمای هوا و برای کاهش زمان معطلی، متناسب با محل شهرستان محل اقامت خود، مرز مناسب را انتخاب کنند.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خاطرنشان کرد: آمادگی لازم در همه مرزها وجود دارد و اگر زائران از تمامی مرزهای پیش‌بینی‌شده برای تردد استفاده کنند، مشکلی در ارائه خدمات به آنان نخواهیم داشت و میزان معطلی و مشکلات نیز به حداقل خواهد رسید.