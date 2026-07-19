کد خبر: 1369567
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
سیاست » اخبار کلی

بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در محکومیّت حمله نظامی آمریکا به مراکز درمانی

بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در محکومیّت حمله نظامی آمریکا به مراکز درمانی ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای حملات هوایی آمریکا به مراکز درمانی به ویژه بیمارستان تخصّصی شهید بقایی اهواز ــ که مرکز درمان بیماران مبتلا به سرطان، به‌ویژه کودکان، است ــ را محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات جنایتکارانه آمریکا شد.

جوان آنلاین: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیّت حملات هوایی آمریکا به محدوده بیمارستان تخصّصی شهید بقایی اهواز ــ که مرکز درمان بیماران مبتلا به سرطان، به‌ویژه کودکان، است ــ را محکوم و اعلام کرد: این ستاد از تمامی نهادهای حقوق‌بشری می‌خواهد که در برابر این فاجعه انسانی به وظیفه انسانی و قانونی خویش عمل کنند و سکوت را بشکنند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، حملات هوایی ایالات متحده آمریکا محدوده بیمارستان تخصّصی شهید بقایی اهواز ــ که مرکز درمان بیماران مبتلا به سرطان، به‌ویژه کودکان، است ــ را هدف گرفت و این مرکز درمانی را به‌طور کامل از چرخه خدمات‌رسانی خارج کرد. در جریان این اقدام تجاوزکارانه، ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی بودند، در میان رنج و اضطرابی فراوان، به‌صورت اضطراری تخلیه شدند.

این حمله تنها گوشه‌ای از سلسله حملات گسترده آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران است. بر پایه آمار وزارت بهداشت، تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران، خساراتی سنگین بر زیرساخت‌های درمانی کشور وارد آورده است؛ از ابتدای تجاوز این دو کشور ۸ بیمارستان تعطیل شده، ۵۴ پایگاه اورژانس آسیب شده، ۴۶ واحد درمانی و ۲۱۶ مرکز بهداشتی خسارت دیده، و ۴۱ دستگاه آمبولانس تخریب شده اند. جنایات ایالات متحده در هفته اخیر در بُعد انسانی نیز، بسیار تکان دهنده بوده است. این جنایات تاکنون ۳۸ غیرنظامی بی‌گناه را به شهادت رسانده و بیش از ۴۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با استناد به هنجارهای آمره حقوق بین‌الملل و مفاد صریح کنوانسیون‌های ژنو، این حملات را مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌داند. حمله به بیمارستان تخصّصی کودکان که آشکارا یک مرکز کاملاً غیرنظامی و درمانی است، نقض عمدی اصل تفکیک به‌شمار می‌رود. بر اساس این اصل، طرف‌های درگیر در مخاصمه موظّف‌اند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً به اهداف نظامی محدود کنند. هدف‌گیری بیمارستان کودکان، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل و عامدانه به این اصل بنیادین است. این اقدام همچنین ناقض آشکار قواعد مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه است که حمله به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را به‌صراحت ممنوع ساخته و این اماکن را تحت حمایت ویژه حقوق بشردوستانه قرار داده است. افزون بر این، حملات عمدی و سیستماتیک به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و قواعد عرفی بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بر همین مبنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای ذیل، انتظارات مشخص و فوری زیر را دارد:

۱. شورای امنیّت سازمان ملل متحّد می‌بایست بدون فوت وقت و قاطعانه این حملات جنایتکارانه را محکوم نموده و ایالات متحده آمریکا را به توقف فوری تجاوز و پاسخگویی فرابخواند.

۲. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحّد باید سکوت خود را بشکند، نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه را مستندسازی کرده و گزارش رسمی به نهادهای ذی‌ربط ارائه دهد.

۳. کلیّه نهادهای حقوق‌بشری و کشورهای مستقل جهان موظّف‌اند با محکومیّت صریح این جنایات، از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان متجاوز و ناقض حقوق بشر بخواهند که فوراً به حملات خود پایان داده و پاسخگوی جنایاتش باشد.

این ستاد تأکید می‌کند که هرگونه سکوت یا بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی در برابر این جنایات، در حکم تأیید و همدستی با آن‌ها تلقی خواهد شد.

در پایان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن همبستگی با خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر عزم راسخ ملّت ایران برای پیگرد حقوقی و بین‌المللی این جنایات تأکید می‌ورزد و از تمامی نهادهای حقوق‌بشری می‌خواهد که در برابر این فاجعه انسانی به وظیفه انسانی و قانونی خویش عمل کنند و سکوت را بشکنند.»

برچسب ها: ستاد حقوق بشر ایران ، تجاوز نظامی آمریکا ، مراکز درمانی
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