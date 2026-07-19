«خطا» نیست، «خط» ستون پنجم است!

جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- «‌ستون پنجم- Fifth column» از چند دهه قبل و در جریان جنگ‌های داخلی اسپانیا، وارد فرهنگ سیاسی شده است. ژنرال فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور خونریز اسپانیا که بیش از سه دهه حاکم مطلق‌العنان این کشور بود، هنگامی که قصد حمله به مادرید و برچیدن بساط جمهوری را داشت، در نامه‌ای خطاب به جمهوری‌خواهانی که شهر مادرید را در اختیار داشتند، نوشت: «‌من با چهار ستون سرباز و تجهیزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوی شهر در حرکتم، اما شما فقط روی این چهار ستون حساب نکنید بلکه ستون دیگری هم داریم که در داخل شهر و حتی در میان جمع شما هستند که برای ما فعالیت می‌کنند! آنها ستون پنجم ما هستند»(!). وقتی سپاه فرانکو به مادرید رسید، ستون پنجم از مدت‌ها قبل، ماموریت خود را آغاز کرده و با انتشار داستان‌های ساختگی و دروغ‌پردازی‌های پی‌درپی، خواسته‌های ژنرال فرانکو را بدون ذکر نام و در قالب خیرخواهی برای مردم اسپانیا تبلیغ کرده بود و این‌گونه بود که‌، دیکتاتور خونریز اسپانیا بیش از سه دهه حاکم مطلق‌العنان این کشور بود.

۲- ستون پنجم، با ماموریت‌های متفاوت به میدان فرستاده می‌شود. یکی از رایج‌ترین ماموریت‌های ستون پنجم، به کام گرفتن زبان دشمن است. در این حالت، زبان و قلم ستون پنجم و مواضعی که اتخاذ و تبلیغ می‌کند، با خواسته‌های دشمن همخوانی دارد اما چگونه؟! ستون پنجم اگر خواسته‌های دشمن را بدون تغییر و بی‌کم و کاست بر زبان و قلم بیاورد، خیلی زود شناخته می‌شود. به همین علت، وظیفه ستون پنجم آن است که خواسته‌ها و اهداف دشمن را که سمت و سوی خصمانه دارد، در قالب خیرخواهی برای مردم و نظام بریزد و به آن ظاهری دوستانه و مردم‌پسندانه بدهد! حالا به چند نمونه از تلاش تبلیغاتی ستون پنجم که بعد از ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان به صحنه آورده‌اند نگاه کنید.

۳- اعتراض می‌کنند و می‌گویند که «صلح را خیانت دانستن و صلح‌جویی را خلاف مرام حسین‌بن علی(ع) معرفی کردن به هیچ وجه با جوهر اسلام محمدی‌(ص) نسبتی ندارد»! این اظهارات در حالی است که آمریکا به اعتراف تمامی صاحبنظران و به گواه آنچه به وضوح قابل دیدن است در رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود ناکام مانده است و اکنون با تاکید ایران بر خونخواهی، دریافت غرامت و خروج آمریکا از منطقه روبه‌روست و برای فرار از عواقب جنایاتی که مرتکب شده است، به ستون پنجم ماموریت صلح‌طلبی می‌دهد! ستون پنجم در انجام این ماموریت، مرام امام حسین علیه‌السلام را هم تحریف می‌کند و اصلاً به روی نامبارک خود هم نمی‌آورد که چرا امام حسین(ع) در اوج سختی و تنهایی به صلح با یزید تن نداد؟!

۴- در حالی که آمریکا با صراحت اعلام کرده و می‌کند که جنگ را با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است و اگر موفق به براندازی «تغییر نظام-Regime change» نشود، درپی تسلیم ایران است، اعضای ستون پنجم تبلیغ می‌کنند که: «با همه وجود طرفدار صلح شرافتمندانه هستند»! به بیان دیگر، «تسلیم بی‌شرفانه‌» را «‌صلح شرافتمندانه‌»! می‌نامند که ظاهری خیرخواهانه داشته باشد.

۵- یکی از اصلی‌ترین و موثرترین اهرم‌های قدرت ما در مقابل تجاوز آمریکا و متحدانش، اِعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و بستن این آبراهه استراتژیک است که گلوگاه تجارت جهانی است و آمریکا را به زانو در آورده است. حالا ببینید ستون پنجم دراین‌باره چه تبلیغات دیکته شده‌ای را پیش می‌کشد؟! می‌گوید: «‌ایران نباید وارد مدیریت تنگه شود و این موضوع فقط برای کشور دردسر ایجاد می‌کند»! یعنی دقیقاً همان خواسته آمریکا را تبلیغ می‌کند. ستون پنجم در این حالت نیز هدف اصلی دیکته‌شده از سوی آمریکا یعنی نجات آمریکا از بسته شدن تنگه هرمز را در پوشش خیرخواهی برای مردم مطرح می‌کند و مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران را که حق قانونی کشورمان است «‌دردسرساز»! معرفی می‌کند! و نام این اقدام وطن‌فروشانه را، دلسوزی برای وطن جا می‌زند!

۶- آمریکا به وضوح دریافته است که فریاد خونخواهی آقای شهید و سایر شهدای عزیز که برای آن جایزه نیز تعیین گردیده و از آزادیخواهان همه جهان نیز برای انجام این ماموریت الهی دعوت شده است , جدی و غیر قابل گذشت است تا آنجا که سازمان های سیا و موساد برای ترامپ و نتانیاهو و دیگر قاتلان شناسائی شده تیم های ویژه حفاظت مادام العمر تشکیل داده اند و ترامپ در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد استقلال آمریکا برای اولین بار در تاریخ آمریکا , پشت حفاظ شیشه ای ضد گلوله ایستاد . دشمن به خوبی می داند که خونخواهی شهیدان ترجمه دیگری از مقابله با ترور است و این که قرار است از همه توان و امکانات و اهرم ها برای قصاص قاتلان استفاده کنیم . آمریکا در این حالت برای منصرف کردن ایران و آزادگان جهان از خونخواهی , آن را یک مسئله شخصی معرفی می کند و نه یک خواسته عمومی , ملی , دینی و بازدارنده از ترور . و اینگونه است عوامل ستون پنجم قلم و زبان به سالوس می چرخانند و می گویند : « از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم از انتقام خون رهبر شهید که یک مسئله شخصی است بگذرد » ! انگار نه انگار که خونخواهی رهبر شهید و سایر شهیدان , یک خواسته ملی , دینی و شناخته شده در پروتکل های بین المللی است .

۷- و اما، اصلی‌ترین مانع دشمن که ساز و کار تبلیغاتی ستون پنجم را ناممکن و یا بسیار کم‌اثر می‌کند، ایمان آمیخته به هوشمندی و وطن‌دوستی مردم این مرز و بوم است. مردم ایران به برکت برخورداری از رهبر الهی که در قول و عمل، ترجمان مبانی اسلام ناب محمدی‌(ص) است، «‌نقشه راه» را می‌شناسند و از این روی است که برای آنها، تشخیص «سره» از «‌ناسره» و «آب» از «سراب» دشواری چندانی ندارد. دلیل؟! ایستادگی ۴۷ساله در مقابل عملیات روانی دشمن که با استفاده از صدها هزار رسانه به میدان آمده بود و به عنوان گویاترین نمونه که در تاریخ بشر بی‌نظیر (و نه کم‌نظیر) است، می‌توان به برانگیختگی ده‌ها میلیونی مردم و حضور شبانه‌روزی آنها در خیابان‌ها و میدان‌های سراسر کشور اشاره کرد. همین‌جا می‌توان و باید به عنوان فقط یک نمونه به دیدگاه و نظر «جان ساورز»، مدیر اسبق MI۶، شاخه اطلاعات خارجی سرویس اطلاعاتی انگلیس و عضو ارشد تیم انگلیس در مذاکرات هسته‌ای (۱+۵‌) اشاره کرد. ساورز می‌گوید «برای ساماندهی گروه‌های اپوزیسیون در ایران با مشکل بزرگی روبه‌رو هستیم‌» و توضیح می‌دهد که؛ «‌مردم ایران جمهوری اسلامی را برگرفته از مبانی اسلامی و اعتقادات دینی خود می‌دانند و به همین علت، گروه‌های اپوزیسیون را دشمنان اسلام و ایران می‌دانند». او برای تایید نظر خود از ناکامی گروه‌های اپوزیسیون در طول چند دهه بعد از انقلاب شاهد مثال می‌آورد.

۸- و بالاخره باید به این نکته توجه داشت که شناسایی و مقابله با ستون پنجم دشمن، حتی در شرایط عادی نیز یکی از وظایف تعریف‌شده نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضائی است و بدیهی است که اهمیت و ضرورت این ماموریت در زمان جنگ بارها فراتر از شرایط عادی خواهد بود چراکه ستون پنجم بخشی از ارتش دشمن است و از مراکز اطلاعاتی و قضائی انتظار می‌رود که با این بخش از ابواب‌جمعی دشمن آن هم در زمان جنگ برخورد قاطع و پشیمان‌کننده داشته باشند. ساده‌انگاری نکنند و این «خط» را که ستون پنجم به عنوان یک ماموریت دیکته‌شده دنبال می‌کند به حساب «خطا»! ننویسند و از کنار آن با بی‌تفاوتی عبور نکنند! خطا اگر در یک زمینه مشخص تکرار شود، نامش خط است و نه خطا! در سابقه و کارنامه این جماعت دقت کنید! کدام موضع و عملکرد آنها را با مواضع و عملکرد و خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی متفاوت می‌بینید؟!