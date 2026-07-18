بمثل ما اعتد وا

جوان آنلاین: ایران به برخی حملات زیرساختی امریکا پاسخ همانند داد، عجالتاً با زدن برخی زیرساخت‌ها در کویت و اردن. البته برخی افراد غیررسمی در ایران هشدار داده‌اند که حملات ایران به چشم دربرابر چشم محدود نخواهد شد و اگر تجاوزات امریکا ادامه یابد، فاز حملات تغییر می‌کند. سپاه دیروز در بیانیه‌ خود با ذکر آیه قرآنی مربوطه، هشدار پاسخ همانند را داده بود: «از آنجا که هیچ نهاد بین‌المللی برای جلوگیری از وحشی‌گری‌های ارتش امریکا وجود ندارد، راهی جز فرمان قرآنی "فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ" پیش روی ما نیست. جا دارد کشورهای میزبان نظامیان متجاوز امریکا که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار جانیان متجاوز قرار دادند، آماده دریافت پاسخ متناظر باشند». دیروز آنچه خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری محلی منتشر کردند، دود و آتش در اردن، سلیمانیه، کویت، بحرین و برخی پایگاه‌های دیگر امریکا بود؛ آتشی که ادامه داشت و برخی پس از یک روز همچنان می‌سوخت و خاموش نمی‌شد. در عین‌حال، یک منبع نظامی به فارس گفت اگر امریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور حمله کند، برای حفظ جان شهروندان از حملات متقابل ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و همچنین بنادر فجیره و جبل‌علی در امارات باید فوراً تخلیه شوند.

جمهوری اسلامی ایران پس از دور تازه حملات امریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی، فعلاً راهبرد «پاسخ متناظر» را در پیش گرفته است؛ راهبردی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را مستند به آیه ۱۹۴ سوره بقره می‌داند؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»؛ یعنی «هر کس به شما تجاوز کرد، همانند تجاوزی که به شما کرده است، به او پاسخ دهید.» بر همین اساس، ایران در نخستین گام، برخی زیرساخت‌ها و مراکز نظامی امریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد؛ هرچند همزمان پیام‌های غیررسمی نیز از داخل کشور مخابره شد که این سطح از پاسخ، دائمی نیست و اگر واشینگتن به تجاوزات خود ادامه دهد، مرحله جدیدی از عملیات با مختصات متفاوت آغاز خواهد شد.

این تحولات در حالی رخ داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۷ عملیات «نصر۲» با اشاره به حملات امریکا به پل‌ها، بیمارستان‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی ایران تأکید کرد در شرایطی که «هیچ نهاد بین‌المللی برای جلوگیری از وحشی‌گری‌های ارتش امریکا وجود ندارد»، تنها راه باقی‌مانده اجرای فرمان قرآن درباره مقابله به مثل است. سپاه در ادامه همین اطلاعیه، هشدار صریحی نیز به کشور‌های میزبان نیرو‌های امریکایی داد و اعلام کرد کشور‌هایی که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار ارتش امریکا قرار داده‌اند، باید آماده دریافت «پاسخ متناظر» باشند و برای حفظ جان شهروندان خود، واحد‌های دفاع غیرنظامی را فعال کنند. با این حال، در همین بیانیه تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران برای آنکه فرصت تغییر رفتار به طرف امریکایی داده شود، «فعلاً» اهداف نظامی را برای پاسخ انتخاب کرده است؛ عبارتی که از نگاه ناظران، مهم‌ترین پیام راهبردی اطلاعیه سپاه محسوب می‌شود.

پاسخ به حمله به زیرساخت‌ها

ساعاتی پیش از انتشار این هشدار، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۲۵ از اجرای موج جدید عملیات «نصر۲» خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه در پاسخ به حملات شب گذشته امریکا، دپوی شناور‌های بدون سرنشین امریکایی در بحرین را هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که به گفته سپاه، به آتش‌سوزی گسترده و نابودی شمار زیادی از این شناور‌ها انجامید. سپاه همچنین اعلام کرد مرکز اصلی هوش مصنوعی بحرین که از آن برای هدف‌یابی عملیات‌های امریکا استفاده می‌شد، با چند موشک بالستیک و ده‌ها فروند پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و به طور کامل تخریب شد.

در این اطلاعیه، عملیات سپاه واکنشی مستقیم به حملات امریکا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران توصیف شده است. سپاه اعلام کرد ارتش امریکا در حملات شب گذشته چند پل را هدف قرار داده و موجب شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان شده است. بر همین اساس هشدار داد اگر حملات به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران ادامه پیدا کند، مهم‌ترین سرمایه‌های صنعتی، فناوری اطلاعات و مراکز هوش مصنوعی متعلق به شرکت‌های دارای سهامداران امریکایی در هر کشوری که باشند، در فهرست اهداف ایران قرار خواهند گرفت. در پایان این اطلاعیه نیز بار دیگر تأکید شد که تمامی کشور‌های میزبان پایگاه‌های امریکا در منطقه، در جنایت‌های جنگی این کشور شریک هستند.

هشدار درباره تنگه هرمز

در ادامه این عملیات‌ها، اطلاعیه شماره ۲۶ سپاه به موضوع تنگه هرمز اختصاص داشت؛ جایی که روابط عمومی سپاه از انفجار دو نفتکش خبر داد که به گفته این نیرو، با هدایت سازمان‌های جاسوسی امریکا قصد عبور از مسیر مین‌گذاری‌شده در جنوب تنگه هرمز را داشتند. سپاه اعلام کرد هر دو شناور پس از ورود به این مسیر منفجر شده و دچار حریق گسترده شدند. در این اطلاعیه تأکید شده است که تنگه هرمز همچنان به دلیل «شرارت‌های ارتش امریکا» ناامن و بسته است و تا زمانی که تجاوزات امریکا ادامه داشته باشد، امکان صدور نفت، گاز و دیگر محموله‌ها از این مسیر وجود نخواهد داشت. نیروی دریایی سپاه همچنین از همه شناور‌ها خواست برای حفظ جان خدمه و سرمایه خود، هشدار‌های اعلام‌شده را جدی بگیرند و وارد مسیر‌های مین‌گذاری‌شده نشوند.

حمله به مراکز پشتیبانی امریکا در کویت

پس از آن، سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۲۷، جزئیات مرحله دیگری از عملیات «نصر۲» را منتشر کرد؛ عملیاتی که این بار به مراکز پشتیبانی نیرو‌های امریکایی در کویت اختصاص داشت. در این اطلاعیه، ابتدا به روند تحولات اخیر اشاره و تأکید شد که امریکا در حالی بار دیگر جنگ را تشدید کرده که به تعبیر سپاه، پس از چند روز رویارویی مستقیم، نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه با پاسخ‌های سنگین نیرو‌های مسلح ایران روبه‌رو شده و دریافت که توان رزمی جمهوری اسلامی نسبت به آغاز جنگ افزایش یافته است. سپاه در ادامه این بیانیه، حملات اخیر امریکا به بیمارستان‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر و مراکز مخابراتی را تلاشی برای جبران ناکامی در میدان نبرد توصیف کرد و بار دیگر با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، مبنای پاسخ جمهوری اسلامی را «مقابله به مثل» دانست.

در ادامه این عملیات، رزمندگان نیروی زمینی سپاه در موج هجدهم عملیات «نصر۲» با رمز «یا ابوالفضل العباس (ع)» محل تجمع نیرو‌های امریکایی در مرکز پشتیبانی عریفجان کویت را هدف قرار دادند. سپاه اعلام کرد در این حمله شماری از نیرو‌های امریکایی کشته شدند. همزمان، رادار پایگاه هوایی علی‌السالم نیز با حمله پهپادی منهدم شد و یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپاد‌ها نیز در این پایگاه مورد اصابت قرار گرفت. در پایان این اطلاعیه، جمله‌ای کوتاه، اما معنادار به چشم می‌خورد؛ جمله‌ای که مسیر عملیات‌های بعدی را نیز ترسیم می‌کرد: «مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد.»

از بحرین تا اردن؛ گسترش دامنه عملیات

چند ساعت بعد، اطلاعیه شماره ۲۸ سپاه از مرحله دیگری از پاسخ‌های نظامی ایران خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، نیروی دریایی سپاه در موج نوزدهم عملیات «نصر۲» دامنه حملات را به مراکز لجستیکی و اطلاعاتی امریکا در کویت و بحرین گسترش داد. سپاه همچنین اعلام کرد اسکله پشتیبانی سوخت ناوگان امریکا در بندر الاحمدی کویت، محل تجمع پرنده‌های جنگی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مرکز داده‌های اطلاعاتی دشمن با عنوان «باتلکو» و همچنین یک مرکز سیگنالی و مخابراتی امریکا در کویت، هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. در این اطلاعیه، ضمن اشاره به کنترل تنگه هرمز، عملیات‌های اخیر بخشی از پاسخ مستقیم به تجاوزات ارتش امریکا عنوان شد و بر استمرار این روند تأکید گردید. اما دامنه عملیات تنها به کویت و بحرین محدود نماند. در اطلاعیه شماره ۲۹، سپاه از حمله همزمان موشکی و پهپادی به پایگاه الازرق اردن خبر داد؛ پایگاهی که از مهم‌ترین مراکز استقرار جنگنده‌ها و هواگرد‌های امریکایی در منطقه به شمار می‌رود. براساس این اطلاعیه، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج بیستم عملیات «نصر۲» با رمز «یا ابوالفضل العباس (ع)» شیلتر‌های جنگنده‌ها و یک رمپ بزرگ توقف هواگرد‌ها را هدف قرار دادند. سپاه اعلام کرد در این حمله دست‌کم دو جنگنده و سه هواگرد امریکایی به طور کامل منهدم و تعدادی دیگر نیز دچار خسارت سنگین شدند. در بخش دیگری از این اطلاعیه، سپاه با خطاب قرار دادن مردم و نظامیان اردن، بار دیگر امریکا را مسئول جنایت‌های اخیر علیه غیرنظامیان دانست و تأکید کرد که تغییر رویکرد واشینگتن از نبرد مستقیم به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، ناشی از ناتوانی در میدان رویارویی نظامی است.

هم‌افزایی ارتش و سپاه در پاسخ به تجاوزات

همزمان با عملیات‌های «نصر۲»، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز مراحل جدید عملیات «صاعقه» را به اجرا گذاشت و نشان داد پاسخ به حملات امریکا صرفاً به یک نیرو محدود نیست.

در مرحله سیزدهم عملیات «صاعقه»، سامانه‌های موشکی نیروی دریایی ارتش با شلیک موشک‌های کروز ساحل به دریا، یک شناور متخاصم امریکایی را در شمال اقیانوس هند هدف قرار دادند. ارتش اعلام کرد این اقدام موجب عقب‌نشینی شناور دشمن از منطقه و ایجاد رعب در میان نیرو‌های امریکایی شد.

در مرحله چهاردهم، نیز پهپاد‌های انهدامی ارتش مأموریت گسترده‌تری را بر عهده گرفتند. انبار مهمات اردوگاه العدیری، ساختمان‌های ستادی و انبار‌های مهمات پایگاه علی‌السالم، چند پل ارتباطی در کویت و همچنین مخازن سوخت پایگاه الازرق اردن هدف این حملات قرار گرفتند. ارتش در توضیح اهمیت این اهداف اعلام کرد که اردوگاه العدیری از مراکز اصلی پشتیبانی و تجدید سازمان نیرو‌های امریکایی و پایگاه علی‌السالم یکی از مهم‌ترین مراکز هماهنگی عملیات هوایی امریکا در منطقه است. همچنین پایگاه الازرق نیز به دلیل موقعیت راهبردی و سرمایه‌گذاری گسترده امریکا، نقش مهمی در هدایت عملیات‌های این کشور در غرب آسیا ایفا می‌کند. مرحله پانزدهم عملیات «صاعقه» نیز بحرین را هدف قرار داد. بر اساس اطلاعیه ارتش، آشیانه و پارکینگ هواپیماها، مخازن سوخت پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در این کشور با پهپاد‌های انهدامی مورد اصابت قرار گرفتند.

مرور اطلاعیه‌های سپاه و ارتش نشان می‌دهد پاسخ ایران در این مرحله، بیش از آنکه بر گسترش دامنه جنگ متمرکز باشد، بر اجرای اصل «مقابله به مثل» استوار شده است؛ اصلی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، مبنای مشروع پاسخ‌های خود معرفی کرده و تأکید کرد تا زمانی که امریکا زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار می‌دهد، پاسخ جمهوری اسلامی نیز متناسب با همان سطح از تجاوز خواهد بود.

با این حال، در لابه‌لای اطلاعیه‌های رسمی و همچنین مواضع برخی چهره‌های غیررسمی، یک پیام مشترک نیز دیده می‌شود؛ اینکه این سطح از پاسخ، پایان راه نیست. تأکید سپاه بر اینکه «فعلاً اهداف نظامی را برای پاسخ انتخاب کرده‌ایم» از نگاه بسیاری از ناظران، حامل این پیام است که در صورت تداوم حملات امریکا، گزینه‌های دیگری نیز روی میز جمهوری اسلامی قرار دارد. در کنار این تحولات، رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی با اشاره به شرایط منطقه، شکست طرح موسوم به «کریدور جنوبی» را نشانه ناکامی راهبردی امریکا دانست و تأکید کرد آنچه امروز در آب‌های خلیج فارس جریان دارد، بیانگر شکست محاسبات دشمن و صیانت نیرو‌های مسلح ایران از عزت، استقلال و امنیت کشور است.