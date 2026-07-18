در میانه جنگ نابرابر محور امریکایی- صهیونیستی علیه ایران اسلامی که همچنان هم ادامه دارد، بعضاً در داخل ندا‌ها و نوا‌هایی شنیده می‌شود که اگر نگوییم صدای دشمن، دست‌کم همسو با دشمن است.

از یاد نبرده‌ایم که جنگ ۱۲ روزه و پس از آن جنگ ۴۰ روزه با این هدف ساخته و پرداخته شد که نظام جمهوری اسلامی ایران را براندازند و پس از آن کشور را تجزیه کنند؛ چنان‌که رئیس‌جمهور خودشیفته و مغرور امریکا در روز‌های ابتدایی جنگ، سخن از «تسلیم بی‌قید و شرط» ایران می‌گفت و به کمتر از آن راضی نبود، اما او در شناخت ملت ایران و توان دفاعی و تهاجمی نیرو‌های مسلح دچار خطای محاسباتی شده بود.

این گزاره هم طی ماه‌های گذشته بسیار تکرار شده که دشمن امریکایی- صهیونی در این رویارویی آشکار تنها به نیروی نظامی خود دل نبسته بود، بلکه آنها با گسیل گروهک‌های تروریستی و همچنین عوامل سرسپرده خود در داخل، طراحی کرده بودند که با آغاز حملات نظامی، عناصر اجیرشده آنها هم از غرب و جنوب شرقی وارد عمل شوند و با تصرف شهرها، لبه قیچی تهاجم نظامی و فروپاشی از درون شوند.

اما به این دوراندیشی رهبر حکیم و شهید ایران توجه نکردند که در آخرین دیدار عمومی‌شان با اقشار مردم به مناسبت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کردند: «.. اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.»

ملت وطن‌دوست و شرافتمند ایران از فردای شهادت قائد عظیم‌الشأن به راستی که مبعوث شدند و با حضور میلیونی در اجتماعات شبانه خیابانی، علاوه بر مخابره پیام اتحاد و انسجام اسلامی به دنیا، راه هرگونه ماجراجویی را بر دشمن و عوامل میدانی آنها بستند. ملت مبعوثی که همه خط‌کشی‌های سیاسی و جریانی را درنوردیدند و برای بقای ایران رستاخیز عظیمی را رقم زدند. همسو با این بعثت مردمی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در سپاه و ارتش، با حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه، ماشین نظامی دشمن را به گل نشاندند و با تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس، ابتکار عمل را به دست گرفتند.

اکنون ترامپ در باتلاقی خودساخته گرفتار آمده و هرگونه تقلا او را بیشتر در خود فرو می‌برد. از این رو، اگر چه با اقدامات ایذایی و حملات پراکنده به مواضع نظامی و غیرنظامی ایران که این روز‌ها به مناطق مسکونی و بیمارستانی هم گسترش یافته، دنبال امتیاز گرفتن از ایران است، اما رژیمی که به کمتر از تسلیم بی‌قید و شرط راضی نبود، چه شده است که اکنون صریحاً اعلام می‌کند که دنبال براندازی نیست و تغییر رژیم چیزی است که مردم ایران باید بخواهند.

اینکه ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا اعلام می‌کند که «ما قرار نیست برای تغییر حکومت در ایران نیروی زمینی اعزام کنیم؛ مگر اینکه خود مردم آن کشور بخواهند» ناشی از اراده امریکا نیست، اذعان به ناتوانی آنها در قبال اتحاد ملت مبعوث از یک طرف و توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح از سوی دیگر است، وگرنه در اجرای اهداف براندازانه خود تردید نمی‌کردند، چنان‌که در دو جنگ اخیر امتحان کردند و به صخره خوردند.

در این وانفسا، برخی خودعمارپندار‌های داخلی که گویی همچنان در رقابت‌های فرصت‌سوز انتخاباتی به سر می‌برند، در تخریب چهره‌های معتمد نظام چنان به ورطه افراط افتاده‌اند که گویی نعوذبالله با نتانیاهو درافتاده‌اند. چهره‌هایی که سابقه مجاهدت‌های آنها در طول انقلاب از دوران پرافتخار دفاع مقدس تاکنون، مشحون از فداکاری و جانبازی برای این ملک و ملت است و در هر جایگاهی که قرار گرفته‌اند، به اذعان دوست و دشمن منشأ خدمات فراوان بوده‌اند. اما شوربختانه جمعی به اصطلاح خودی و خالص‌ساز، از این خدمتگزاران کینه شتری به دل گرفته و ناجوانمردانه با ترسیم برخی جبهه‌بندی‌های وحدت‌شکن و تصنعی، همان راهی می‌روند که دشمن می‌خواهد: ایجاد شکاف و اختلاف در میان ملت مبعوث شده، تضعیف پایگاه مردمی نظام و به طمع انداختن دشمن.

صحنه کنونی کشور و تحولات جاری بسیار روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح و تبیین بیشتری باشد! کافی است کمی از تعصبات کور فاصله بگیریم تا ببینیم دشمن چگونه علیه کیان کشور و نظام اسلامی آرایش تهاجمی گرفته است. آیا رواست در چنین شرایطی به اردوگاه خودی تیر بیندازیم و بر چهره برادر خدوم خود که مجاهدانه برای حراست از منافع ملی و ارزش‌های انقلابی، شب و روز ندارد، سیلی بزنیم؟ دیدن و شنیدن صدای پای جنگ، نه عینک می‌خواهد و نه سمعک. آنان که خصم را رها کرده و به سرداران میدان و دیپلماسی حمله می‌کنند، هم کرند و هم کور.

دشمن در دو جنگ کنونی گذشته نشان داده است که در فروپاشی نظام اسلامی و تجزیه کشور مصمم است و بر خلاف برخی تحلیل‌های بی‌مایه جناحی، برای او اصلاح‌طلب، اصولگرا و زید و عمرو تفاوتی ندارد. او کمر به نابودی کشور بسته و اگر بتواند، در این مسیر هر مانعی را از سر راه برمی‌دارد.

بنابراین پادزهر چنین طراحی ویرانگری، وحدت و انسجام ملی ذیل آرمان‌های امامین انقلاب و گوش‌به‌فرمانی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و همچنین دوری از مناقشات و دعوا‌های فرصت‌سوز سیاسی است. اکنون موسم همگرایی ذیل پرچم انقلاب اسلامی است، نه واگرایی ذیل پرچم‌های دروغین و ساختگی. به قول شاعر معاصر، حمید مصدق: «چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، خانه‌اش ویران باد.»