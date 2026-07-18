کد خبر: 1369422
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی
حسین فصیحی

کودکان در میدان نبرد الگوریتم‌ها

کودکان در میدان نبرد الگوریتم‌ها کودکان امروز نخستین نسلی هستند که از سال‌های ابتدایی زندگی، بخش قابل‌توجهی از فرآیند رشد، یادگیری و شکل‌گیری هویت خود را در فضای مجازی تجربه می‌کنند.

کودکان امروز نخستین نسلی هستند که از سال‌های ابتدایی زندگی، بخش قابل‌توجهی از فرآیند رشد، یادگیری و شکل‌گیری هویت خود را در فضای مجازی تجربه می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش، ارتباط و دسترسی به اطلاعات فراهم کرده‌اند، اما همزمان مخاطراتی را نیز پیش روی خانواده‌ها و سیاست‌گذاران قرار داده‌اند، مخاطراتی که اگر برای آنها چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند بر سلامت روان، اخلاق، هویت فرهنگی و امنیت اجتماعی نسل آینده اثرگذار باشد. 
در ایران، برخلاف بسیاری از کشور‌های جهان، کودکان به‌راحتی به شبکه‌های اجتماعی جهانی دسترسی پیدا می‌کنند، شبکه‌هایی که سرور و سازوکار مدیریتی آنها خارج از مرز‌های کشور قرار دارد و امکان نظارت مستقیم بر محتوای منتشرشده در آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، کودکان ممکن است در معرض محتوای خشونت‌آمیز، غیراخلاقی، اخبار جعلی، تبلیغات پنهان، چالش‌های خطرناک و جریان‌های سازمان‌یافته‌ای قرار گیرند که بر نگرش، سبک زندگی و حتی هویت فرهنگی آنان تأثیر می‌گذارد. نگرانی اصلی تنها دسترسی به یک محتوای نامناسب نیست، بلکه الگوریتم‌هایی است که با هدف افزایش زمان حضور کاربران، به‌تدریج سلیقه، باور‌ها و رفتار مخاطب را شکل می‌دهند. کودک، به دلیل نداشتن قدرت تحلیل کافی، بیش از دیگران در برابر این سازوکار‌ها آسیب‌پذیر است. اگر خانواده، مدرسه و نهاد‌های فرهنگی نتوانند همگام با این تحولات حرکت کنند، فاصله میان نسل جدید و ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامعه بیشتر خواهد شد. 
استرالیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال محدود کرده و اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی افزایش حداقل سن استفاده از این خدمات است، اما نهاد‌هایی مانند یونیسف هشدار داده‌اند که ممنوعیت صرف می‌تواند کودکان را به استفاده پنهانی و اعلام سن غیرواقعی سوق دهد، چنان‌که در برخی پژوهش‌ها، درصد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان برای عبور از محدودیت‌های سنی، اطلاعات نادرست ثبت کرده‌اند. 
راهکار مؤثر، ترکیبی از آموزش، مسئولیت‌پذیری و قانون‌گذاری است. آموزش سواد رسانه‌ای باید از دوره دبستان آغاز شود تا کودکان شیوه تشخیص اطلاعات نادرست، تبلیغات فریبنده و مخاطرات فضای مجازی را بیاموزند. والدین نیز به آموزش مستمر نیاز دارند تا بتوانند به‌جای کنترل صرف، همراه و راهنمای فرزندان خود باشند. از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری باید ملزم شوند سامانه‌های راستی‌آزمایی سن، ابزار‌های مؤثر کنترل والدین، طراحی ایمن برای کودکان و سازوکار‌های سریع حذف محتوای زیان‌آور را اجرا کنند. 
آینده کودکان را نه می‌توان با رهاسازی کامل فضای مجازی تضمین کرد و نه با ممنوعیت مطلق. حفاظت از نسل آینده نیازمند همکاری خانواده، مدرسه، قانون‌گذار و شرکت‌های فناوری است، همکاری‌ای که هدف آن، ساختن فضایی باشد که کودکان بتوانند ضمن بهره‌مندی از فرصت‌های دنیای دیجیتال، از آسیب‌های آن نیز تا حد امکان مصون بمانند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: یادگیری ، شبکه اجتماعی ، آموزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

ترامپ در بن‌بست 

بدون شرح

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

فرمول جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

قانون تنگه‌ها

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

جان ناقابلم را به سوی جبهه‌های حق می‌برم

از تنگه رانده در کوه مانده

کارشناس آمریکایی: ایران در کنترل تنگه هرمز موفق بوده است

حقوق بین‌الملل هم سد راه امریکا در تنگه هرمز است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

میناب هم جنوب بود

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار