جوان آنلاین: رادیو اربعین عربی با هدف تقویت وحدت امت اسلامی و اطلاعرسانی به زائران راهاندازی شد.
به گزارش «جوان»، مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان با تشریح اهداف، مأموریتها و برنامههای رادیو اربعین عربی، از آغاز فعالیت ۲۴ ساعته این رسانه خبر داد و گفت: این رادیو با تولید برنامه برای مخاطبان عرب استان خوزستان، در مسیر اطلاعرسانی تخصصی، ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت وحدت امت اسلامی گام برمیدارد. داریوش دبیقی، مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان در پاسخ به این پرسش که رادیو اربعین عربی از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تا چه زمانی روی آنتن خواهد بود، گفت: رادیو اربعین عربی از ۲۱ تیرماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اکنون بهصورت ۲۴ ساعته روی آنتن است. مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان در پاسخ به این پرسش که این رادیو با چه اهداف و مأموریتهایی برای مخاطبان عرب راهاندازی شده است، گفت: هدف اصلی رادیو اربعین عربی، اطلاعرسانی دقیق درباره شرایط مرزها، مسیرهای پیادهروی، خدمات مواکب، وضعیت تردد، اطلاعیههای رسمی و اتفاقات مسیر است. در کنار این مأموریت، تلاش میکنیم فرهنگ عاشورا، روحیه خدمت، همدلی و وحدت ساحات را با محوریت ظرفیتهای کمنظیر خوزستان به مخاطبان منتقل کنیم.
دبیقی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامههای رادیو اربعین عربی بهصورت ۲۴ ساعته و کاملاً زنده پخش میشود، افزود: در حال حاضر این رادیو بهصورت ۲۴ ساعته (زنده، تولیدی و تأمینی) فعالیت میکند. بخش عمده برنامهها به شکل زنده و میدانی تولید میشود و در کنار آن برنامههای تولیدی، گفتوگو، مداحی، تلاوت قاریان بینالمللی، تواشیح، سرود (با توجه به اینکه خوزستان مهد تواشیح و سرود است)، گزارش و اطلاعرسانی نیز پخش میشود تا مخاطبان در تمام ساعات شبانهروز همراه رادیو باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که مخاطبان اصلی این رادیو چه کسانی هستند و بیشتر چه گروههایی را پوشش میدهد، عنوان کرد: مخاطبان این رادیو تنها زائران نیستند. مردم عراق، دیگر کشورهای عربی، خادمان مواکب، فعالان فرهنگی و همه علاقهمندان به فرهنگ عاشورا و اربعین، مخاطبان اصلی رادیو اربعین عربی هستند. قرار است با همکاری معاون محترم برونمرزی، برنامههای اصلی ما از رادیو عربی برونمرزی پخش شود.
وی افزود: حضور کارشناسان، مجریان، قاریان، مداحان و میهمانان عراقی و دیگر کشورهای عربی، یکی از ویژگیهای این رادیو است تا برنامهها با نیاز و فرهنگ مخاطبان هماهنگتر باشد و تعامل رسانهای میان ملتهای مسلمان تقویت شود.