جوان آنلاین: نویسنده و کارگردان سینما، با بیان خاطراتی از دیدار‌های خود با رهبر شهید، به ویژگی‌های شخصیتی، نگاه فرهنگی و شیوه تعامل ایشان با هنرمندان پرداخت و تأکید کرد که جامعیت علمی، علاقه گسترده به مطالعه، توجه به مخاطب و اخلاق در نقد از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان بود.

به گزارش «جوان»، مسعود ده‌نمکی، نویسنده و کارگردان سینما در گفت‌وگویی با برنامه «طنین سرزمین من» از رادیو صبا، با بیان خاطراتی از دیدار‌های خود با رهبر شهید، به ویژگی‌های شخصیتی، نگاه فرهنگی و شیوه تعامل ایشان با هنرمندان پرداخت و تأکید کرد که جامعیت علمی، علاقه گسترده به مطالعه، توجه به مخاطب و اخلاق در نقد از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان بود. ده‌نمکی در ابتدای این گفت‌و‌گو با اشاره به دشواری توصیف ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید در زمانی کوتاه گفت: تاریخ‌نگاران و پژوهشگران در آینده باید جایگاه ایشان را در مقایسه با حاکمان و مسئولان دوره‌های مختلف ایران و جهان بررسی کنند، اما آنچه از تجربه دیدار‌های شخصی خود دریافته، جامعیت کم‌نظیر ایشان است. وی یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید را علاقه جدی به مطالعه دانست و افزود: ایشان از جمله افرادی بودند که سرعت بالایی در مطالعه داشتند و در کنار انبوه گزارش‌های مکتوبی که از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کردند، همواره کتاب‌های متنوع، به‌ویژه رمان را مطالعه می‌کردند و حتی جدیدترین آثار ترجمه‌شده نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت.

این کارگردان سینما سپس به خاطره‌ای از دیدار خود پس از ساخت فیلم «اخراجی‌ها» اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، این فیلم با واکنش‌ها و نقد‌های فراوانی روبه‌رو شده بود، اما رهبر شهید چندین بار فیلم را دیده بودند و در دیدار با او، علاوه بر بیان نکات خود، به رمانی از یکی از مخالفان خارج‌نشین انقلاب اشاره کردند که آن را نیز مطالعه کرده بودند.

به گفته ده‌نمکی، رهبر شهید در آن دیدار با مقایسه روایت فیلم «اخراجی‌ها» و محتوای آن رمان تأکید کرده بودند شخصیت‌هایی که در فیلم به تصویر کشیده شده‌اند، افرادی هستند که دچار تحول شده‌اند و نباید تصویری نادرست از نقش چنین افرادی در دفاع مقدس ارائه شود. همچنین توصیه کرده بودند در ساخت ادامه این مجموعه، پاسخ چنین روایت‌هایی داده شود و از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست جلوگیری شود.

ده‌نمکی در بخش دیگری از سخنان خود به هدیه‌ای که از رهبر شهید دریافت کرده بود اشاره کرد و گفت: این هدیه، انگشتر شخصی ایشان بود که پس از پخش سریال «دادستان» و در اوج فضای انتقادی علیه این اثر، از سوی شهید مصباح‌الهدی باقری، داماد رهبر شهید به او اهدا شد. وی توضیح داد: پس از برگزاری نشستی درباره سریال «دادستان» در دانشگاه امام صادق (ع)، شهید باقری به او اطلاع داده بود که رهبر شهید با اطلاع از این جلسه، انگشتر شخصی خود را برای او فرستاده‌اند. ده‌نمکی افزود: نگین این انگشتر که عبارت «عزت‌لله» بر آن نقش بسته بود، برای او پیام روشنی داشت؛ اینکه عزت حقیقی از جانب خداوند است، حتی در شرایطی که یک اثر فرهنگی با هجمه‌های فراوان روبه‌رو می‌شود.

این نویسنده و کارگردان همچنین با اشاره به شیوه نقد رهبر شهید نسبت به آثار فرهنگی و هنری گفت: ایشان همواره برای مخاطب اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و از استقبال مردم از آثار فرهنگی ابراز خرسندی می‌کردند. در عین حال، اگر نقدی نیز داشتند، آن را با آرامش، احترام و گفت‌وگوی مستقیم مطرح می‌کردند.

ده‌نمکی ادامه داد: رهبر شهید پس از بیان نقد‌های خود، با روی خوش و محبت با هنرمند برخورد می‌کردند تا نشان دهند نقد باید همراه با احترام باشد و مخاطب در برابر آن موضع نگیرد. به گفته وی، این شیوه برخورد، درسی عملی درباره آداب نقد و گفت‌و‌گو بود.

وی در پایان با تأکید بر دقت رهبر شهید در توجه به جزئیات آثار فرهنگی اظهار کرد: ایشان همواره با حوصله توضیحات صاحبان آثار را می‌شنیدند و اگر گزارشی ناقص یا یک‌سویه درباره اثری به ایشان ارائه شده بود، پس از شنیدن توضیحات از زاویه‌ای تازه به موضوع نگاه می‌کردند؛ رویکردی که نشان‌دهنده انصاف، سعه‌صدر و دقت نظر ایشان در مواجهه با مسائل فرهنگی بود.