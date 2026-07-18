میگوی سیستان و بلوچستان بازار جهانی را نشانه گرفت

جوان آنلاین: قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در کنار دریای عمان موجب شده تا این استان در زمینه آبزی‌پروری، خصوصاً تولید میگو، حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد. آمار‌ها نشان می‌دهد تنها در سال گذشته میزان تولید میگوی پرورشی در سیستان و بلوچستان به ۴ هزار و ۸۴۳ تن رسید. این در حالی است که به گفته سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، با وجود شرایط ناشی از جنگ رمضان، امسال ۴۶۲ میلیون قطعه پست لارو در این استان تولید شد و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به بیش از ۵۰۰ میلیون قطعه برسد که نسبت به سال قبل به حدود ۲۰ درصد افزایش تولید لارو برسد.



باوجود گرم و خشک بودن سیستان و بلوچستان، این استان در زمینه تولیدات برخی از محصولات کشاورزی، خصوصاً میوه‌های استوایی، پرورش شتر و از همه مهم‌تر آبزی‌پروری و به طور ویژه پرورش میگو، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. از آنجا که این محصول به‌دلیل ارزش غذایی بالا، قابلیت فرآوری متنوع و بازارپسندی گسترده، جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار‌ها و تجارت بین‌المللی دارد، بنابراین نقش مهمی در ارزآوری و ارزش افزوده دارد. از طرفی دوره پرورش به‌نسبت کوتاه، امکان تولید متراکم در واحد سطح و بازگشت سرمایه مناسب، این صنعت را به یکی از سودآورترین شاخه‌های آبزی‌پروری تبدیل کرده است؛ موضوعی که موجب شده سرمایه‌گذاری خوبی در این صنعت در استان سیستان و بلوچستان صورت بگیرد.

توسعه صنعت پرورشی میگو در دل جنگ

هم‌مرزی با دریای عمان و قرارگرفتن در منطقه مکران موجب شده تا سیستان و بلوچستان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تکثیر و پرورش میگو در کشور قرار بگیرد؛ موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند نقش مهمی در امنیت غذایی، اشتغال ساحلی و ارزآوری ایفا کند.

این در حالی است که به‌دلیل قرار گرفتن مزارع پرورش میگو در پهنه‌های کم‌برخوردار از آلودگی صنعتی، این محصول با بالاترین کیفیت تولید و در بازار‌های خارجی مشتریان بسیاری دارد.

آمار‌ها نشان می‌دهد شرایط مناسب موجب شد تا پرورش‌دهندگان در سال زراعی ۴۰۴ اقدام به تولید ۴ هزار و ۸۴۳ تن میگو کنند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با تولید ۳ هزار و شش تن، حدود ۶۱ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۲ با تولید ۲ هزار و ۷۰۷ تن حدود ۱۱۸ درصد رشد داشته باشد.

بهزاد امیری، سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، با اشاره به شرایط مناسب تولید میگو در این استان به رغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و افزایش هزینه‌های تولید در سال زراعی جاری می‌گوید: «سه مرکز تکثیر میگو در استان اقدام به تولید کرده که تاکنون حدود ۴۶۲ میلیون قطعه پست لارو در استان تولید شده است و پیش‌بینی می‌شود به بیش از ۵۰۰ میلیون قطعه برسد که نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش تولید لارو داشته باشیم.»

این موفقیت در حالی در این شرایط سخت رقم خورد که مراکز تکثیر علاوه بر تأمین پست لارو مورد نیاز مزارع پرورشی میگوی استان، حدود ۲۰۰ میلیون قطعه نیز به سایر استان‌های میگوپرور کشور از جمله گلستان، هرمزگان و بوشهر فرستادند.

همچنین شرایط خوب تولید این محصول موجب شد تا برای جلوگیری از فاسد شدن مازاد تولید در سال زراعی جاری، در دو مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر و کشت و صنعت مکران ذخیره‌سازی صورت بگیرد، به‌طوری که در حال حاضر تنها در مجتمع شهید صنعتی گواتر حدود ۱۹۴ میلیون قطعه پست لارو در ۷۴ مزرعه با سطح زیر کشت هزار و ۹۵ هکتار ذخیره‌سازی شده است.

سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در دوره اول مجتمع پرورش میگوی کشت و صنعت مکران حدود ۶۰ میلیون قطعه پست لارو در تعداد ۱۲ مزرعه با سطح زیر کشت ۱۷۶ هکتار ذخیره‌سازی انجام شده است، تصریح می‌کند: «پیش‌بینی می‌شود در پایان دوره حدود ۷۵۰ تن میگو تولید شود و در مجموع در دوره اول پرورش، میزان هزار و ۲۷۱ هکتار از اراضی استان زیر کشت میگو رفته و پیش‌بینی می‌شود در این دوره حدود ۳ هزار و ۹۵۰ تن میگو برداشت شود.»

به گفته امیری، اولین ذخیره‌سازی میگوی کشور نیز در استخر‌های نرسری (قفس) در مجتمع کشت و صنعت مکران در ۱۹ اسفندماه هنگام جنگ تحمیلی رمضان انجام شد که در حال حاضر برداشت میگو از این مزارع در حال انجام است.