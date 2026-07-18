کد خبر: 1369183
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۴:۴۰
ايران » ايران
محمدرضا هادیلو

تالاب‌ها سپر حیات آذربایجان غربی

تالاب‌ها سپر حیات آذربایجان غربی از دیرباز آذربایجان غربی در ذهن ایرانیان با تصویر استانی سرسبز، پرآب و زنده گره خورده است. استانی که بارش‌های مناسب، رودخانه‌های جاری، تالاب‌های گسترده و دشت‌های حاصلخیز، به آن هویتی طبیعی و ممتاز می‌بخشد

از دیرباز آذربایجان غربی در ذهن ایرانیان با تصویر استانی سرسبز، پرآب و زنده گره خورده است. استانی که بارش‌های مناسب، رودخانه‌های جاری، تالاب‌های گسترده و دشت‌های حاصلخیز، به آن هویتی طبیعی و ممتاز می‌بخشد. همین ویژگی‌ها سبب شده این استان نه فقط از نظر کشاورزی و تنوع زیستی، بلکه از منظر تعادل اقلیمی نیز یکی از مناطق مهم کشور باشد، اما در سال‌های اخیر، کاهش منابع آبی، فشار بر سفره‌های زیرزمینی، افت حقابه‌های طبیعی و خشک‌شدن بخشی از تالاب‌ها، این توازن دیرپا را بر هم زده و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از افزایش گرد و غبار و آسیب‌پذیری محیطی را در استان پدید آورده است. 
تالاب‌ها اگرچه به صورت پهنه‌هایی از آب به چشم می‌آیند، اما در اصل آنها یکی از مؤثرترین سازوکار‌های طبیعی برای حفظ کیفیت هوا، کنترل کانون‌های گرد و غبار و تعدیل شرایط اقلیمی در سطح استان‌ها به شمار می‌روند. هر جا تالاب زنده است، رطوبت سطحی خاک حفظ می‌شود، زمین کمتر مستعد فرسایش بادی می‌شود و ذرات ریز خاک مجال کمتری برای تبدیل شدن به ریزگرد پیدا می‌کنند. برعکس، هر جا تالابی خشک می‌شود، بستر آن به کانونی بالقوه برای خیزش گرد و غبار بدل می‌شود. پدیده‌ای که هم سلامت مردم را تهدید می‌کند و هم کشاورزی، اقتصاد محلی و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
در این میان، وضعیت آذربایجان غربی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. استانی که زمانی از موهبت آب، تالاب و رودخانه بهره‌مند بود، امروز بیش از گذشته به این واقعیت رسیده که حفاظت از تالاب‌ها فقط یک دغدغه محیط‌زیستی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا، سلامت و توسعه پایدار است. اگر در گذشته سرسبزی این استان جلوه‌ای طبیعی و بدیهی به نظر می‌رسید، اکنون روشن شده که استمرار آن، نیازمند مدیریت دقیق منابع آب و توجه جدی به زیست‌بوم‌های حساس به‌ویژه تالاب‌هاست. 
در چنین شرایطی، احیای تالاب قوپی باباعلی را باید یک خبر امیدوارکننده و یک نشانه روشن از امکان بازگشت حیات به طبیعت استان دانست. این احیا با تأمین و تخصیص حقابه زیست‌محیطی، فقط به آبگیری یک تالاب محدود نمی‌شود، بلکه در عمل به مهار ریزگردها، بهبود کیفیت هوا و تقویت امنیت زیست‌محیطی منطقه کمک می‌کند. افزایش رطوبت سطحی، تثبیت کانون‌های مستعد گرد و غبار و کاهش ریزگرد‌های محلی از مهم‌ترین دستاورد‌هایی است که احیای این تالاب به همراه داشته و نشان می‌دهد هر اقدام درست در حوزه آب و تالاب، مستقیماً با سلامت عمومی و آرامش زیستی مردم پیوند دارد. 
اهمیت احیای قوپی باباعلی فقط در کنترل گرد و غبار خلاصه نمی‌شود. بازگشت آب به این زیست‌بوم، شرایط را برای بازگشت تدریجی گونه‌های جانوری و گیاهی نیز فراهم کرده است. استقرار دوباره پرندگان آبزی و کنارآبزی، افزایش امکان زادآوری و رشد جمعیت گونه‌های بومی و مهاجر، همگی نشانه‌هایی از بازسازی تدریجی تعادل طبیعی در منطقه‌اند. این اتفاق یادآور آن است که تالاب، یک موجود زنده در مقیاس اکوسیستم است؛ هرگاه آب و حقابه آن تأمین شود، طبیعت خود توان بازسازی و ترمیم دارد و می‌تواند بار دیگر نقش‌آفرین باشد. 
این تجربه مثبت، به آذربایجان غربی و آینده آن می‌گوید که احیای تالاب‌ها باید به یک اولویت پایدار در مدیریت استانی تبدیل شود. تداوم تأمین حقابه زیست‌محیطی، مدیریت درست منابع آب، پرهیز از نگاه مقطعی به زیست‌بوم‌های تالابی و جلب مشارکت جوامع محلی، شرط ماندگاری این دستاوردهاست. حفاظت از تالاب‌ها در حقیقت سرمایه‌گذاری برای حفظ سلامت انسان، کشاورزی، تنوع زیستی و ثبات اقلیمی استان است. 
آذربایجان غربی هنوز هم ظرفیت آن را دارد که دوباره به سیمای سبز و زنده خود نزدیک شود. احیای تالاب قوپی باباعلی نشان داد که اگر اراده، برنامه‌ریزی و توجه به حقابه‌های طبیعی وجود داشته باشد، می‌توان از گسترش ریزگرد‌ها کاست و همزمان تنوع زیستی را تقویت کرد. آینده این استان، بیش از هر چیز، به حفظ همین پیوند حیاتی میان آب، تالاب و زندگی وابسته است. پیوندی که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند بار دیگر آذربایجان غربی را به الگوی همزیستی توسعه و طبیعت در ایران بدل کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آذربایجان غربی ، سلامت ، کشاورزی
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