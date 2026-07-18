الگوی درخشان مقاومت و تولید در زنجان

جوان آنلاین: استان زنجان، نگین درخشان شمال‌غرب ایران، سرزمینی است که ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، کشاورزی و صنعتی آن، امروز به نمادی از تاب‌آوری ملی بدل شده است. این استان که در طول یک‌سال اخیر آماج حملات دشمنان امریکایی- اسرائیلی قرار گرفته، با تکیه بر همت مردمان خود و مدیریت جهادی، نه‌تنها از مسیر توسعه بازنمانده، بلکه در حال خلق حماسه‌های نوین در عرصه‌های تولیدی و زیرساختی است. بازسازی هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ و پیش‌بینی پرداخت ۵ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی، گواهی بر عزم راسخ زنجان برای زدودن غبار جنگ از چهره شهر‌ها و روستاهاست. در همین حال، چرخ تولیدات کشاورزی و شیلات با شتابی بیش از پیش در حال چرخش است، به‌طوری‌که مدیر امور شیلات و آبزیان زنجان، با اشاره به تولید بیش از ۲۱ هزار تن انواع ماهی در سال گذشته از پیشتازی این استان در تولید ماهیان سردآبی در شمال‌غرب کشور خبر می‌دهد.

زنجان نمادی از پیوند ناگسستنی مقاومت و توسعه است. این دیار که در روز‌های سخت جنگ، زخم‌خورده از حملات دشمن بود، امروز با اتکا به ظرفیت‌های درونی، زخم‌ها را به فرصت تبدیل کرده است. تلفیق هویت انقلابی بنیاد مسکن با توانمندی‌های کشاورزی و صنعتی، چهره‌ای جدید از این استان ترسیم کرده است. زنجان با پیشبرد همزمان پروژه‌های بازسازی و طرح‌های نوین تولید ثابت کرده که هیچ تهدیدی نمی‌تواند سد راه اراده آهنین مردم ایران شود. این استان اکنون قطب تولید و سازندگی در شمال‌غرب کشور است و با چشم‌اندازی روشن، مسیر پیشرفت را با صلابت می‌پیماید.

زنجان در حالی یک‌سال پرچالش را پشت سر گذاشته که سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای از جنگ‌های ۱۲روزه تا نبرد رمضان، بر فضای عمومی کشور سنگینی می‌کرد، اما آنچه زنجان را از سایر مناطق متمایز می‌کند، حفظ آرامش توأم با کنشگری فعال است. مسئولان این استان به جای تمرکز بر محدودیت‌ها بر تولید و مقاومت هوشمندانه تأکید ورزیده‌اند.

زخم‌های جنگ و بازسازی انقلابی

یکی از شاخص‌ترین اقدامات استان زنجان طی ماه‌های گذشته، بازسازی ویرانه‌های ناشی از حملات دشمن بوده است. نهاد‌های انقلابی در این استان با مدیریت جهادی، بازگشت به زندگی عادی را برای هموطنان آسیب‌دیده اولویت بخشیده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، در جلسه کارگروه بسیج مهندسین با تأکید بر ماهیت انقلابی و جهادی بنیاد مسکن به عملکرد موفق بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: «از مجموع هزار و ۳۰۰ پرونده تشکیل شده، هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی به‌طور کامل بازسازی و تحویل شده است. با این اقدامات میزان رضایتمندی و امیدواری مردم به نظام افزایش یافت که بزرگ‌ترین دستاورد است.»

رضا خواجه‌ای با اشاره به هویت ذاتی این نهاد گفت: «به فرموده امام راحل، بنیاد مسکن یکی از صدقات جاریه است و تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر محسوب می‌شود. توسعه روستایی، جلوی فرار سرمایه به شهر‌ها را می‌گیرد، بنابراین روستا به امکاناتی مانند مغازه، درمانگاه و تعمیرگاه نیاز دارد که باید بستر آنها فراهم شود.»

این مسئول درباره جزئیات حمایت‌ها بیان کرد: «براساس بخشنامه جدید، واحد‌های احداثی مسکونی برای هر متر مربع تا سقف ۲۵ میلیون تومان، تعمیری مسکونی ۱۲ میلیون، احداثی تجاری ۱۸ میلیون و تعمیری تجاری ۹ میلیون تومان بلاعوض دریافت می‌کنند که این کمک‌ها در سه مرحله فونداسیون، اسکلت و اتمام کار پرداخت می‌شود.»

مقاوم‌سازی ۵ هزار و ۷۰۰ واحد روستایی

در کنار بازسازی‌های ناشی از جنگ، طرح‌های ایمن‌سازی در برابر حوادث طبیعی نیز با قدرت پیش می‌رود. زنجان مصمم است با مقاوم‌سازی مستمر، تاب‌آوری زیستی مردم را افزایش دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان از پیش‌بینی پرداخت ۵ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات برای مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی در سال جاری خبر داد و گفت: «امسال با همکاری بانک‌های عامل، ۵ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات برای مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. برای روستا‌هایی که در زمینه مقاوم‌سازی با عقب‌ماندگی بیشتری مواجه‌اند یا در معرض خطر گسل و زلزله قرار دارند، برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شده است تا در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.»

وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف این طرح مستلزم مشارکت و همراهی مردم و استقبال روستاییان است، افزود: «اجرای طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی در زنجان از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است. برای سال آینده نیز مقاوم‌سازی ۱۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان هدف‌گذاری شده و در افق بلندمدت با مشارکت مردم و همکاری بانک‌های عامل، بخش عمده واحد‌های مسکونی روستایی استان طی هشت سال آینده مقاوم‌سازی خواهد شد.»

خواجه‌ای با ارائه آماری از وضعیت موجود تصریح کرد: «از مجموع ۹۲ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی روستایی، ۶۱هزار واحد معادل ۶۶ درصد مقاوم‌سازی شده است. همچنین در ۱۵۳ روستای واقع در محدوده گسل زلزله با ۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد، حدود ۱۱ هزار واحد ایمن‌سازی شده و برخی روستا‌ها از مقاوم‌سازی کمتر از ۲۰ درصد به ۹۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده عزم جدی نظام برای حفظ جان روستاییان است.»

شکوفایی شیلات و ارتقای خدمات شهری

زنجان در حوزه تولیدات کشاورزی و زیرساخت‌های اداری نیز گام‌های بلندی برداشته است. در عرصه شیلات، این استان توانسته است جایگاه خود را به عنوان قطب شمال‌غرب کشور تثبیت کند.

مدیر امور شیلات و آبزیان زنجان، با بیان اینکه استان در تولید ماهیان سردابی در شمال غرب کشور جایگاه نخست را دارد، گفت: «در سال گذشته تولید انواع ماهیان گرمابی و سردآبی استان از مرز ۲۱ هزار و ۲۳۸ تن عبور کرد. در حوزه تکثیر نیز ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی تولید شد که گامی مهم در تأمین نهاده‌های تولید و افزایش خودکفایی این بخش به شمار می‌رود.»

سیده مهری‌دخت مرتضوی با اشاره به صادرات محصولات استان تصریح کرد: «در سال ۱۴۰۴ بیش از هزار و ۳۰۰ تن ماهی تولیدی استان به کشور‌های آذربایجان، روسیه و عمان صادر شد که نشان‌دهنده کیفیت مطلوب محصولات شیلاتی زنجان در بازار‌های بین‌المللی است. استان زنجان در حال حاضر رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی در شمال غرب کشور و رتبه پنجم کشوری را در اختیار دارد که جایگاه ارزشمندی برای این بخش محسوب می‌شود.»

وی با برشمردن چالش‌ها و برنامه‌های آینده توضیح داد: «حرکت به سمت هوشمندسازی، توسعه مکانیزاسیون، جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌های نوین، به‌سازی سیستم‌های بازچرخانی آب و توسعه مزارع مداربسته از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است. عبور از چالش‌های موجود در گرو تأمین منابع آبی پایدار، حمایت مالی از تولیدکنندگان، توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سمت فناوری‌های نوین در حوزه آبزی‌پروری است.»

در همین حال، مدیریت استان زنجان به موازات تولید، بر ارتقای خدمات دولتی نیز تمرکز دارد. استاندار زنجان در بازدید میدانی از پروژه ساخت ساختمان اداری جدید ثبت احوال شهر زنجان، بر اهمیت استراتژیک این پروژه در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد و دستور داد: «این پروژه نباید با تأخیر مواجه شود و باید در زمان مقرر، آماده خدمت‌رسانی به مراجعان باشد. مدیریت منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولدسازی برای جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.»

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان، کاوه حقیقی، در جلسه ویژه رابطان ورزش دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر سلامت کارکنان و نشاط اجتماعی گفت: «۲۸۶ سالن ورزشی در دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد که مدیران باید بخشی از این ظرفیت را برای توسعه ورزش همگانی بدهند. توسعه ورزش همگانی نقشی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر دارد که تحقق آن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است.»