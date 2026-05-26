قالیباف به ایران بازگشت

رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی که دیروز در چارچوب روابط دوجانبه به قطر سفر کرد، به ایران بازگشت.

جوان آنلاین: روز گذشته محمدباقر قالییاف رئیس مجلس در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی به قطر سفر کرد که طبق اعلام منابع خبری، قرار بود مذاکرات هیات ایرانی با مقامات قطر عمدتا بر موضوع تنگه هرمز و اورانیوم غنی‌شده با غنای بالای ایران متمرکز باشد.

به گزارش ایسنا، پیشتر یک مقام آگاه به ایسنا گفته بود که با توجه به رفت‌وآمد‌های اخیر مقامات قطری به ایران از جمله سفر هفته گذشته هیات قطری به ایران و دیدار با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه و در ادامه رایزنی‌های دو جانبه، هیات ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به دوحه سفر کرده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در این سفر یکی از مباحث مطرح، موضوع مذاکرات ایران و آمریکا و تلاش‌های صورت گرفته از سوی قطر برای کمک به خاتمه جنگ در منطقه باشد.