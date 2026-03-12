اذعان رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۲۷۴۵ نفر در حملات ایران

رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در حملات شب گذشته ایران به سرزمین‌های اشغالی دست‌کم۱۷۹ صهیونیست زخمی شده‌اند و آمار کل زخمی‌ها از آغاز جنگ تا کنون به ۲۷۴۵ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، تشکیلات موسوم به وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که تاکنون ۲۷۴۵ مجروح به بیمارستان‌ها در سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند که ۱۷۹ نفر مربوط به حملات شب گذشته بوده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان چهارشنبه شب سرزمین‌های اشغالی را هدف یکی از سنگین‌ترین حملات از آغاز جنگ تا کنون قرار دادند.

آمار منتشر شده از سوی رژیم صهیونیستی در حالی است که رسانه‌ها و ناظران معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر از اعداد و ارقام منتشر شده است و رژیم اشغالگر سانسور‌های شدیدی را در خصوص آمار واقعی کشته‌ها و زخمی‌ها اعمال می‌کند.