حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ درگذشت

جوان آنلاین: حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ در نخستین ساعات پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ بعد از تحمل چندسال بیماری در تهران درگذشت.

موزیک کمپانی «آوازی نو» و خانواده حمید هیراد در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام خبر درگذشت این خواننده، از برگزاری مراسم یادبود او در زمان مناسب خبر داده‌اند.

به گزارش مهر، در متن این اطلاعیه آمده است:

«در نهایت تاثر به اطلاع عموم هنردوستان و هنرمندان عرصه موسیقی می‌رساند هنرمند ارجمند حمید هیراد عزیزمان پس از سال‌ها مبارزه با بیماری، صبح روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه سفر ابدی خود را آغاز نموده و آرام گرفت.

ضمنا با توجه به شرایط حال حاضر، مراسم یادبود این هنرمند در زمان مناسب برگزار خواهد شد.

مراسم بدرقه صبح روز جمعه ساعت ۱۱ در قطعه هنرمندان برگزار می‌شود.»

خبرگزاری مهر درگذشت این خواننده جوان را به جامعه موسیقی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.