تعزیرات ایران خودرو را ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه کرد/ ایران خودرو پاسخ داد

سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: «گران فروشی ایران خودرو برای سازمان تعزیرات محرز و ثابت شده است و شرکت ایران خودرو دو برابر درآمد حاصل از گران فروشی به میزان هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می‌شود»

جوان آنلاین: سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو به اتهام گران فروشی به شرح زیر رای صادر کرد: «گران فروشی ایران خودرو برای سازمان تعزیرات محرز و ثابت شده است.

به گزارش تسنیم، افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو حداکثر ۱۵% نسبت به نرخ‌های قبلی لحاظ و مازاد آن به عنوام گران فروشی محاسبه می‌گردد. شرکت ایران خودرو دو برابر درآمد حاصل از گران فروشی به میزان هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می‌شود.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شود. اعضای هیئت مدیره این شرکت، آقایان جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی منفردا به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم می‌شوند.

این رای بدوی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.»

ایران خودرو در واکنش به رای تعزیرات در کدال به شرح نامه زیر شفاف سازی کرد: