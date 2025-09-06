کد خبر: 1316385
۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۷
اتابک نادری کارآگاه فصل چهارم «سرنخ» شد

اتابک نادری کارآگاه فصل چهارم «سرنخ» شد مسابقه جنایی معمایی «سرنخ» که از شبکه نسیم پخش می‌شود، پس از سه فصل موفق بار دیگر با تغییراتی تازه به تولید رسیده است. فصل چهارم این برنامه با کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی آریا طاهری ساخته می‌شود و قرار است در ۵۲ قسمت روی آنتن برود.

جوان آنلاین: «سرنخ» از همان آغاز با فرم و ساختاری متفاوت در تلویزیون شناخته شد. این برنامه در قالب یک مسابقه معمایی طراحی شده است؛ جایی که شرکت‌کنندگان  باید با جمع‌آوری شواهد، بررسی صحنه جرم و کشف تناقض‌ها، پرده از راز پرونده‌ها بردارند. همه پرونده‌ها الهام‌گرفته از ماجرا‌های واقعی هستند و با وجود هیجان و تنوع روایی، خشونت و صحنه‌های آزاردهنده از روایت حذف شده تا خانواده‌ها نیز با آرامش به تماشا بنشینند. ترکیب سرگرمی و آموزش باعث شده «سرنخ» علاوه بر هیجان، پیام‌های آگاهی‌بخش درباره امنیت اجتماعی، اهمیت همکاری با پلیس و شیوه‌های صحیح مواجهه با رخداد‌های جنایی به مخاطب منتقل کند که این مهم نتیجه همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا است.

کارگردانی فصل چهارم را مسعود تکاور بر عهده دارد. او از چهره‌های شناخته‌شده در ساخت مجموعه‌های پلیسی و حادثه‌ای تلویزیون است و تجربه‌های متعددی در روایت داستان‌های جنایی دارد. تکاور در این فصل تلاش می‌کند با طراحی صحنه متفاوت و فضاسازی واقع‌گرایانه، بُعد نمایشی مسابقه را تقویت کند و مخاطب را بیش از پیش درگیر فضای معمایی پرونده‌ها نماید.

در این فصل، بخش‌های نمایشی برنامه که با محوریت کارآگاه پیش می‌رود بیشتر شده و اتابک نادری به‌عنوان بازیگر نقش کارآگاه معرفی شده است. نادری سال‌ها در تئاتر و تلویزیون فعال بوده و با ایفای نقش در آثار جدی، به‌ویژه در قالب شخصیت‌های مقتدر و پرصلابت، شناخته می‌شود. او تجربه‌های ارزشمندی از بازی در سریال‌های پرمخاطب تلویزیون دارد و حضورش در «سرنخ» می‌تواند حال‌وهوای تازه‌ای به این مسابقه بدهد. به‌گفته کارگردان، انتخاب نادری برای نقش کارآگاه، به‌دلیل توانایی او در انتقال حس اقتدار و جدیت در مواجهه با معما‌ها بوده است.

فصل چهارم «سرنخ» در حال حاضر مراحل تولید را پشت سر می‌گذارد و قرار است پس از تکمیل، در جدول پخش شبکه نسیم قرار گیرد. این فصل با تمرکز بیشتر بر حل پرونده‌ها و ارائه روایت‌های متنوع، می‌کوشد تجربه‌ای تازه‌تر و پرهیجان‌تر برای مخاطبان رقم بزند.

