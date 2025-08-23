۶۰ همت تسهیلات با اولویت زنان سرپرست خانوار کشور اختصاص یافت

جوان آنلاین: زهرا بهروزآذر روز شنبه در آیین افتتاح و واگذاری ۲۱۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان کرمان در بخش چترود افزود: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی قید شده و در اصل ۲۱ قانون اساسی بسیار مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران در همه سال‌ها بوده، موضوع زنان سرپرست خانوار است.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: باور ما این است که زنان سرپرست خانوار نباید غم و رنج مضاعفی به جز دوری و غم از دست دادن همسرانشان داشته باشند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: برای اینکه زنان سرپرست خانوار بتوانند ستون خانواده خودشان را حفظ کنند همه تلاشمان را می‌کنیم که کنارشان باشیم.

وی گفت: در این مسیر ۲ بخش خیلی مهم مسکن و اشتغال برای سرپرستان خانوار وجود دارد که در بخش مسکن امروز اینجا هستیم تا به همت استاندار و کمیته امداد ۲۱۰ واحد مسکونی که تهیه شده را در اختیار بانوان و خانواده‌های ارجمندشان قرار دهیم.

بهروزآذر افزود: ویژگی مهم مجموعه‌ای که تهیه شده، وجود فضا‌های کسب و کار خانگی در محیط زندگی سرپرستان خانوار است، فضای مجزایی در محل سکونت تعبیه شده برای مثال در همین جایی که ما هستیم فضای قالیبافی طراحی شده که در خود محل سکونت و در فضای جانبی است تا خانم‌ها بتوانند در حین امورات زندگی و رسیدگی به فرزندانشان، مشاغل خانگی خودشان را داشته باشند و ما این مسیر را ادامه می‌دهیم.

۲۱۰ واحد مسکونی در کرمان به بهره برداری رسید

یک واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) عصر امروز شنبه اول شهریور به صورت نمادین و به نیابت از ۲۱۰ واحد مسکونی استان در بخش چترود کرمان با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاندار کرمان به بهره برداری رسید.

این تعداد واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در ۱۳ شهرستان استان افتتاح و واگذار شد. این واحد‌های مسکونی با متراژ هر واحد میانگین ۵۰ متر مربع و اعتبار هر واحد ۶۰۰ میلیون تومان احداث شده‌اند.

همچنین ساختمان اداری کمیته امداد چترود با متراژ ۳۲۰ مترمربع زیربنا با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، استاندار کرمان، فرماندار کرمان و مدیرکل کمیته امداد استان کلنگ‌زنی شد.

استاندار کرمان هم در آیین واگذاری منزل مددجوی کمیته امداد چترود و در پاسخ به درخواست رئیس شورای شهر چترود گفت: به یمن حضور معاون رئیس جمهور، برای طرح‌های اشتغال‌زایی این بخش اعتبار ویژه می‌گذاریم.

محمدعلی طالبی با اشاره به تصویب احداث مرکز لجستیک کرمان گفت: این مرکز در نزدیکی فولاد بوتیا و بخش چترود است که طی ۲ تا سه هفته آینده به مزایده و جذب سرمایه‌گذار می‌رود و راه‌اندازی آن اشتغال‌زایی بالایی دارد که چترود نیز از آن متاثر خواهد شد.

همچنین در ادامه سفر معاون رئیس جمهور به شهرستان زرند، فاز سه مجتمع خدماتی رفاهی پردیس شامل پارک آبی و فضا‌های ورزشی کلنگ‌زنی شد. این مجموعه‌ها قرار است توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت اجرا و به بهره‌برداری برسد.

زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز (شنبه) برای افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان زرند، بخش چترود و شهر کرمان، وارد مرکز استان شد و در ادامه این سفر یک روزه که در چارچوب برنامه‌های هفته دولت انجام شده، در نشست با فعالان اجتماعی و بانوان شاخص کرمان نیز حضور می‌یابد.