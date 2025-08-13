نخست وزیر انگلیس پس از رایزنی مجازی با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت نظامی از اوکراین و فشار بر روسیه باید برای دستیابی به توافقی در مورد کی یف با هم ترکیب شوند.

جوان آنلاین: «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه پس از رایزنی مجازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد: با تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ، ما به توقف آتش‌بس در اوکراین نزدیک‌تر می‌شویم. تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت نظامی از اوکراین و فشار بر روسیه باید برای دستیابی به توافقی در مورد کی یف با هم ترکیب شوند.

به گزارش مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: مشکل مربوط به اوکراین باید با حضور اوکراین حل و فصل شود و مرز‌های بین‌المللی نباید با زور تغییر کنند. باید تضمین‌های امنیتی برای دستیابی به توافقنامه‌ای بین روسیه و اوکراین ارائه شود.

«کر استارمر» اضافه کرد: ما از دیدار روز جمعه در آلاسکا بین رئیس جمهور ترامپ و پوتین حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم تا از نتایج آن نیز حمایت کنیم. مهم است که تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه در اوکراین ادامه یابد. ما آماده‌ایم تا به عنوان بخشی از سیاست فشار، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کنیم.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.