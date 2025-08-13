موافقت با استعفای نظری جویباری/ تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال شد

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه منصوب شد.

جوان آنلاین: علی نظری جویباری طی هفته‌های گذشته از سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال استعفا کرده بود اما هیات مدیره این باشگاه با این موضوع مخالفت کرد اما پس از شکست استقلال در سوپرجام، نظری جویباری بار دیگر بر استعفایش تاکید کرد.

هیات مدیره باشگاه استقلال پس از مواجهه با اصرار باشگاه استقلال ابتدا با استعفای نظری جویباری مخالف بود اما در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات مدیره باشگاه، نظری جویباری دوباره بر استعفایش تاکید کرد تا در نهایت اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال با استعفای او موافقت کردند.

با قبول استعفای نظری جویباری، علی تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال منصوب شد. همچنین نظری جویباری در سمت نایب رئیسی هیات مدیره باقی ماند.