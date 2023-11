جوان آنلاین: با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، موج واکنش‌های جهانی هم برای مقابله با این رژیم سرکش افزایش یافته است و نمایندگان و سازمان‌های حقوق بشری غرب به دنبال مسدود‌سازی کمک‌های تسلیحاتی امریکا به اشغالگران هستند.

درحالی که دولت امریکا با قاطعیت از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند، برخی مقامات و افکارعمومی این کشور با سیاست‌های واشینگتن مخالفند. در همین رابطه، «ایلهان عمر» نماینده دموکرات امریکا قرار است که امروز (چهارشنبه) در اقدامی بی‌سابقه از ابتدای آغاز جنگ غزه، لایحه قانونی را جهت مخالفت با بسته حمایتی چند میلیون دلاری تجهیزات بمب امریکا برای رژِیم صهیونیستی ارائه کند. به گزارش «هاف‌پست» این خبر از سوی یک منبع موثق که نخواسته نامش افشا شود، عنوان شده است و به عنوان اولین چالش کنگره امریکا در برابر سیاست‌های حمایت بی‌وقفه نظامی دولت بایدن از رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و در بحبوحه کارزار نظامی مرگبار رژیم نتانیاهو در غزه ارائه می‌شود. ایلهان عمر تا روز چهارشنبه، لایحه‌ای با نام «قطعنامه عدم تأیید» را با حمایت گروهی از نمایندگان دموکرات ارائه خواهد کرد که در آن طرح مربوط به فروش ۳۲۰میلیون دلاری کیت‌های هدایت دقیق بمب را نشانه گرفته است. در صورتی که هم مجلس سنا هم مجلس نمایندگان امریکا این لایحه را به مرحله تصویب برسانند، دولت بایدن دیگر قادر به انتقال کیت‌های مورد نظر به عنوان تجهیزات بمب به تل‌آویو برای استفاده علیه حماس نخواهد بود، مگر آنکه رئیس‌جمهور جو بایدن بتواند در صورت حمایت پایین نمایندگان دو مجلس از لایحه موردنظر، آن را وتو کند. همزمان، ده‌ها سازمان حقوق بشری در امریکا به دولت جو بایدن در خصوص ارسال گلوله‌های توپ ۱۵۵ میلی‌متری برای رژیم صهیونیستی و تشدید جنایات علیه مردم غزه در نتیجه این اقدام هشدار دادند. به گزارش الجزیره، این سازمان‌ها شامل «آکسفام امریکا»، «عفو بین‌الملل» و «مرکز حمایت از غیرنظامیان در جنگ» در نامه هشدارآمیز خودشان تصریح کردند: «تحت شرایط کنونی، اینکه این مهمات در اختیار دولت اسرائیل قرار بگیرد باعث تضعیف حمایت‌ها از غیرنظامیان، تضعیف احترام به حقوق بشر بین‌المللی و تضعیف اعتبار دولت بایدن می‌شود. به‌طور خلاصه، تصور این سناریو که در ضمن شلیک گلوله‌های ۱۵۵ میلی‌متری توپ به غزه، حقوق بشر بین‌المللی هم رعایت شود، سخت است.»

از سوی دیگر، صد‌ها تن از تظاهرکنندگان یهودی مخالف رژیم صهیونیستی و حامیان‌شان در محل یک ایستگاه قطار مهم در مرکز شهر شیکاگو تجمع و ورودی کنسولگری این رژیم را در این شهر مسدود کردند و خواستار پشتیبانی دولت واشینگتن از برقراری آتش‌بس در غزه شدند. به گزارش المیادین، سازمان‌دهندگان این تجمع گفتند، صد‌ها تن از این یهودیان از ایالات غرب میانه امریکا از جمله آیووا، میسوری، مینه‌سوتا، میشیگان، ایندیانا، ویسکانسین و ایلینوی و متحدان‌شان به منظور شرکت در این تظاهرات به شیکاگو سفر کردند. سازمان‌های یهودی مخالف رژیم صهیونیستی شامل

Jewish Voice for Peace، IfNotNow و Never Again Action سازمان‌دهنده این تظاهرات بودند.