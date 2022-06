﻿ صادرات نفت ایران به چین به مرز یک میلیون بشکه در روز رسید

روز گذشته اویل پرایس در گزارشی با عنوان «Iran’s Oil Exports Surge In June» بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی پترولجستیک عنوان کرد که صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری افزایش داشته است.



طبق این گزارش، تخمین زده می‌شود که صادرات نفت خام ایران بین اول ژوئن تا ۱۹ ژوئن به طور متوسط ​​به ۹۶۱ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.



با وجود بن‌بست دیپلماتیک بر سر توافق هسته‌ای، ایران در حال آماده شدن برای پیوستن مجدد به بازار جهانی نفت بوده است. این کشور تولید و همچنین صادرات به بازار اصلی خود یعنی چین را افزایش داده است.



چین از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران خارج کرد، اصلی‌ترین مقصد صادرات نفت خام ایران بوده است.



به گزارش اویل پرایس، چین از سال ۲۰۱۸ هرگز واردات نفت خام ایران را متوقف نکرده است و حتی اداره کل گمرک چین در اوایل این هفته رسماً گزارش داد که چین واقعاً نفت خام ایران را در ماه می‌وارد کرده است.



*اویل پرایس هم تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را رد کرد



به گزارش خبرگزاری فارس، صادرات ۹۶۱ هزار بشکه‌ای نفت ایران به چین در حالی در ماه جاری رقم خورده است که این عدد در زمان قبل از تحریم‌ها در حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. به بیان دیگر با بازارسازی برای نفت ایران در دولت سیزدهم، جریان صادرات نفت ایران به چین تقویت و تضمین شده و به بیش از رقم قبل از تحریم‌ها افزایش یافته است.



افزایش صادرات نفت ایران به چین در حالی به مرز روزانه یک میلیون بشکه در روز رسیده است که اخیرا برخی رسانه‌های داخلی از شایعه تصاحب بازار نفت ایران در چین توسط روسیه را مطرح کرده بودند.



اخیرا نیز رویترز در گزارشی با عنوان «China May oil imports from Russia soar to a record, surpass top supplier Saudi» مطرح کرد که چین واردات نفت از روسیه، ایران و ونزوئلا را افزایش داده و در عوض واردات نفت از آفریقا، برزیل و آمریکا کاهش داشته است. طبق این گزارش؛ صادرات نفت ایران به چین معادل ۷ درصد از کل واردات نفت چین و بیش از ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.



پیش از این، گزارش ماهانه اوپک و گزارش موسسه مطالعات انرژی آکسفورد نیز تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را رد کرده و از روند افزایشی تولید نفت ایران نسبت به قبل از جنگ اوکراین خبر داده بودند.