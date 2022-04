سرویس جامعه جوان آنلاین: به نقل از زی نیوز، با افزایش سریع شیوع بیماری‌های غیرواگیر، ویتامین C به یکی از مواد مغذی مورد نیاز برای داشتن یک زندگی سالم تبدیل شده است. بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، بیماری‌های تنفسی و دیابت مهمترین بیماری‌های غیرواگیر هستند که با بالاترین نرخ مرگ و میر مرتبط هستند.



در کنار رژیم غذایی و تغذیه مناسب برای مدیریت بهتر بیماری‌های غیرواگیر، نیاز آشکاری به راه حل‌های خودمراقبتی برای حفظ سلامت مطلوب وجود دارد.



در ادامه به سه دلیل اشاره شده است که چرا ویتامین C نقش حیاتی در مدیریت بیماری‌های غیرواگیر دارد:



۱. ویتامین C (یا اسید اسکوربیک) نقش مهمی در حمایت از جنبه‌های مختلف سیستم ایمنی دارد.



۲. ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، دفاع طبیعی بدن را نیز تقویت می‌کند. ویتامین C یک ماده مغذی ضروری برای تقویت سیستم ایمنی است. مشاهده شده است که بیماران مبتلا به بیماری‌های غیرواگیر شایع مانند دیابت و فشار خون بالا به ویتامین C بیشتری نسبت به سایرین، نیاز دارند. به طور خاص، غلظت ویتامین C در بیماران دیابتی ۳۰ درصد کمتر از افراد غیردیابتی است. افراد می‌توانند علاوه بر مصرف منظم این ماده مغذی از طریق رژیم غذایی غنی و متعادل، شامل مرکبات و گوجه فرنگی، مکمل ویتامین C نیز مصرف کنند.



۳. ویتامین C همچنین در کاهش عفونت‌های فصلی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا در فصل زمستان، به ویژه در افرادی که از بیماری‌های غیرواگیر رنج می‌برند، نقش دارد. در بیماری‌های قلبی عروقی یا بیماران مبتلا به فشار خون، این ماده مغذی می‌تواند از آسیب به اندام‌ها محافظت کند و عملکرد اندوتلیال عروقی را بهبود بخشد، که به تنظیم لخته شدن خون کمک می‌کند.



محققان تاکید دارند برای اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و بهره مندی از نتایج مثبت آن بر سلامت کلی، مصرف مکمل ویتامین C می‌تواند مفید باشد.