سرویس جامعه جوان آنلاین: هک اینستاگرام، شاید یکی از عبارت‌هایی باشد که به مرور در روز از طریق اشخاصی مختلف به گوش شما می‌خورد و شاید از اینکه اکانت اینستاگرام شما نیز توسط این دسته از افراد مورد سوء استفاده قرار بگیرد، کمی ناخوشایند باشد. اما جای نگرانی نیست! اگر این فکر به ذهن شما رسید، به هیچ وجه نگران نباشید چرا که چنین چیزی ممکن نیست وهر شخصی نمی‌تواند حساب اینستاگرام شما را از دست شما در بیاورد.



اینستاگرام یکی از برنامه‌های صفحات مجازی است که این روز‌ها شاید از هر ۱۰ نفر، حداقل ۴ نفر یک اکانت در این شبکه اجتماعی داشته باشند. همان گونه که می‌دانید ترفند‌های کدنویسی از سال‌های اولیه آن‌ها نسبت به حال، بسیار تغییر یافته است و دیگر هر شخصی نمی‌تواند با کمترین تجهیزات مجموعه‌های بزرگی را هک کند.



با این وجود اگر احساس آرامش نسبت به این موضوع ندارید، لازم به ذکر است که اصلا نگران نباشید! در عین حال روش‌هایی نیز هستند که اکانت شما را امن‌تر از هر حالت و لحظه‌ای می‌کنند. یعنی روش‌هایی در داخل این برنامه‌ها نوشته شده اند که شما از طریق آن‌ها می‌توانید به راحتی اکانت یا حساب خود را ایمن کنید.



برنامه اینستاگرام نیز از این گزینه استفاده کرده است که شاید اکثر ما اصلا به آن توجهی نکرده باشیم و تنها فکری که از ایمن کردن حساب کاربری به ما رسیده است، این باشد که شماره تلفن خود را برای شرایط غیر معمول در این برنامه ثبت کرده باشیم.



۱- احراز هویت دو مرحله‌ای اینستاگرام



یکی از آپشن‌ها و گزینه‌هایی که متعلق به صفحات مجازی است، احراز هویت دو مرحله‌ای می‌باشد که این آپشن در اینستاگرام وجود دارد و شما از طریق این قابلیت می‌توانید حساب خود را ایمن سازید. از این رو اگر شما تصمیم به ایمن کردن حساب اینستاگرام خود را از طریق احراز هویت دو مرحله‌ای دارید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.



توجه: اگر در قسمت پروفایل خود شماره تلفنی از خودتان وارد نکرده اید، می‌بایست از صفحه پروفایل بر روی edit profile یا ویرایش پروفایل کلیک کنید و از انتهای لیست، شماره تلفن خود را وارد کنید.



۱- از بخش پروفایل وارد بخش Settings شوید و سپس گزینه Security را انتخاب کنید.



احراز هویت اینستاگرام



۲- در قسمت پسورد شما می‌توانید پسورد یا گذرواژه‌ای که وارد نموده بودید را تغییر دهید. اما گزینه پائینی پسورد، احراز هویت دو عامله یا دو مرحله‌ای اینستاگرام است. بر روی Two-Factor Authentication کلیک کنید.



۳- صفحه‌ای جدید برای شما باز می‌شود که می‌توانید این گزینه را فعال کنید. برای فعال سازی این قابلیت، گزینه تکست مسیج یکی از رایج‌ترین‌ها می‌باشد. خب اینک روی قسمت مشخص شده کلیک کنید.



۴- اینک در صفحه باز شده بر روی Get Started کلیک کنید.



۵- چند ثانیه صبر کنید. کد یکبار مصرفی به شماره تلفن شما ارسال خواهد شد که حاوی کد ۶ رقمی می‌باشد. کد را تایپ و وارد کنید. سپس بر روی Next کلیک کنید.



۶- شما با موفقیت توانستید این گزینه را فعال کنید. بر روی Done کلیک کنید.



۷- خب! الان گزینه خاکستری رنگی که فعال نبود، هم اکنون فعال شده است و همان گونه که مشاهده می‌کنید در قسمت پائینی صفحه گزینه‌ای به نام Recovery Codes اضافه شده است. بر روی این گزینه کلیک کنید.



۸- احراز هویت دو عامله یا دو مرحله‌ای اینستاگرام، به شما ۶ کد ۸ رقمی می‌دهد. اما فایده این کد‌ها چیست؟! تصور کنید که گوشی شما بنابر هر دلایلی در دسترس شما نیست و نمی‌توانید به سیم کارت خود دسترسی پیدا کنید تا با وارد کردن حساب کاربری، از طریق پیامک به شماره تلفن بتوانید وارد حساب کاربری خود شوید. از این رو شما می‌توانید این ۶ کد ۸ رقمی را وارد کنید.



۲- انتخاب پسورد مناسب برای اینستاگرام



همواره یکی از مهم‌ترین سوالات و پرسش‌هایی که ممکن است برای ما ایجاد شود، نحوه انتخاب درست و صحیح پسورد یا گذرواژه‌ای است که از آن برای دسترسی یافتن به اطلاعات شخصی خود استفاده می‌کنیم که اگر ساده باشد، همه می‌توانند از اطلاعات شما استفاده کنند و در غیر اینصورت این فقط خود شما هستید که می‌توانید از اطلاعات شخصی خودتان استفاده کنید.



یعنی چی؟! خب طبق عادت همیشگی وقتی ما قصد استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف را داریم، بعد از انتخاب نام کاربری فورا پسورد را با عدد ۱۲۳۴۵۶ یا ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ پر می‌کنیم تا وارد شویم! خب چنین پسوردی قابل حدس است و هر یوزری یا کاربری می‌تواند به درستی آنرا وارد کند و به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کند؟!



با این وجود توصیه‌ای که ما برای شما داریم این است که پسورد اینستاگرام خود را هر چه بهتر انتخاب کنید. برای مثال توصیه می‌شود یک پسورد حداقل ۱۰ کارکتری بسازید که شامل حروف بزرگ و کوچک لاتین، اعداد و کارکتر‌هایی همچون @، ^، & و... باشد که با این اقدام می‌توانید به سادگی پسورد مناسبی را وارد کنید و دست هیچ کاربر مبتدی یا حرفه‌ای به اطلاعات شما نخواهد رسید!



۳- فالو نکردن فالوور‌های بی هویت



شاید تا به حال برای شما نیز پیش آمده باشد که در طول یک روز عادی وارد اینستاگرام خود شوید و سپس با اکانت‌هایی روبرو خواهید شد که شما را فالو کرده اند. طبیعتا اگر شما یک یوزر عادی این صفحات هستید، فورا تصمیم به بررسی هویت شخصی که شما را فالو کرده است می‌کنید که هیچ فالوور یا فالووینگی به جز شما ندارد!



اکثر این پیج‌های اینستاگرامی به گونه‌ای طراحی شده اند که وقتی شما آن‌ها را شروع به فالو می‌کنید، یک لینک در بیو خود دارند که بیشتر آدرس‌های پیچیده یا شامل حرف‌هایی غیر مرتبط و بی معنی هستند که از دید کنجکاوی روی آن‌ها کلیک می‌کنیم؟! این کار کاملا اشتباهی است که ما می‌توانیم مرتکب آن شویم.



فالوور مشکوک اینستاگرام



اکثر این اکانت‌ها به گونه‌ای مخرب هستند و شما با کلیک بر روی این لینک‌ها به نوعی تحت کد‌های برنامه نویسیس شده مخرب قرار می‌گیرید که می‌توانند اکانت شما را در دستان خود بگیرند و در نهایت اطلاعات شما از حالت شخصی و خصوصی خارج می‌شود! فورا پسورد اکانت خود را تغییر دهید و سپس به حالت private تغییر دهید.



۴- پسورد‌های خود را ذخیره نکنید



بنابر عادتی که اکثرمان داریم، این است که پسوردی که در حین ورود به حساب کاربری، مرورگر از ما می‌پرسد که ذخیره شود یا خیر را همیشه تائید می‌کنیم تا در دفعات بعدی به راحتی و بدون تلف کردن زمان وارد آن شویم. این قابلیت مرورگر‌ها شاید جالب باشد، اما می‌تواند بسیار خطرناک باشد چرا که هر شخصی با وارد شدن به کامپیوتر شما می‌تواند تنها با چند کلیک از بخش passwords هم پسورد و هم اکانت دقیق شما را که خودتان ذخیره کرده بودید را مشاهده کند. با این وجود اگر شما از آن دسته از افراد هستید که همیشه پسورد‌های خود را در مرورگر ذخیره می‌کند، فورا پسورد‌های ذخیره شده را حذف کنید تا دست کسی به اطلاعات شما نرسد.



منبع:ایسکانیوز