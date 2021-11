﻿ چگونه سیستم ایمنی بدن را در مقابل سرماخوردگی تقویت کنیم؟

چگونه به تقویت سیستم ایمنی خود در برابر بیماری‌ها کمک کنیم؟ به طور کلی، سیستم ایمنی در دفاع از بدن در برابر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا عملکرد قابل توجهی دارد. اما گاهی اوقات سیستم ایمنی شکست خورده و باعث می‌شود شما بیمار شوید. اما آیا می‌توان در این فرآیند مداخله کرده و با تقویت سیستم ایمنی بدن از بروز سرماخوردگی یا آنفولانزا پیشگیری کنیم؟ پیشگیری از سرماخوردگی به چه صورت است؟ نیاز به داروها یا مواد غذایی خاصی داریم؟ آیا نیاز است که شیوه زندگی خود را تغییر دهیم؟!

اگر می‌خواهید به جواب سوالات بالا برسید، حتماً تا انتهای این مقاله از هانی ژل با ما همراه باشید.

با تقویت سیستم ایمنی بدن از سرماخوردگی پیشگیری کنید

برای تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخودرگی، نیاز است که یک برنامه ریزی درست مانند خواب کافی، کنترل استرس و همچنین یک رژیم غذایی صحیح داشته باشید. بهتر است در رژیم غذایی خود بیشتر از سبزیجات و میوه‌ها استفاده نمایید تا ویتامین‌ها و مواد مورد نیاز بدنتان توسط آن‌ها جذب شود. در ضمن آنتی اکسیدان موجود در میوه و سبزیجات به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک خواهد کرد. همیشه دست‌های خود را به خوبی شسته و میوه و سبزیجات را به خوبی ضدعفونی نمایید.

علاوه بر تغذیه، کنترل استرس با روش‌هایی مانند مراقبه، مدیتیشن، ورزش، کتاب خواندن و گوش دادن به موسیقی به تقویت سیستم ایمنی کمک کرده و بدن در برابر بیماری‌ها مقاوم خواهد شد. یکی دیگر از روش‌های تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی، خواب کافی است. سعی کنید در شبانه روز به میزان 7 تا 9 ساعت بخوابید تا از ضعیف شدن بدن جلوگیری نمایید.

راهکارهای تقویت سیستم ایمنی بدن

اولین خط دفاعی در پیشگیری از سرماخوردگی انتخاب شیوه زندگی سالم است. پیروی از برخی دستورالعمل‌ها، می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک نماید. با کمک راهکارهای زیر، بدن در برابر حملات محیطی محافظت شده و زندگی سالم‌تری خواهید داشت:

سیگار نکشید.

از رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات استفاده کنید.

به طور منظم ورزش کنید.

وزن سالم را حفظ کنید.

مصرف مشروبات الکی را متوقف کنید.

خواب کافی داشته باشید.

برای جلوگیری از عفونت، دست‌ها را به خوبی بشویید.

سعی کنید استرس را به حداقل برسانید.

واکسن بزنید. واکسن‌ها سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با عفونت‌ها قبل از اینکه در بدن شما نفوذ کنند، تقویت می‌کنند.

تاثیر تغذیه مناسب در پیشگری از سرماخوردگی

دانشمندان مدتهاست که تشخیص داده‌اند افرادی که در فقر زندگی کرده و از سوء تغذیه رنج می‌برند، بیشتر در برابر بیماری‌های عفونی آسیب‌پذیر هستند. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که کمبود روی، سلنیوم، آهن، مس، اسید فولیک و ویتامین‌های A، B6، C و E باعث ضعیف شدن بدن و سیستم ایمنی خواهد شد. به همین دلیل لازم است که تغذیه را جدی گرفته و برای تقویت سیستم ایمنی خود بیشتر به تغذیه و انتخاب مواد غذایی مصرفی خود دقت داشته باشید.

اگر شک دارید که رژیم غذایی شما تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند، می‌توانید در کنار مواد غذایی، برخی از مکمل‌های مولتی ویتامین یا مواد معدنی را مصرف نمایید. شما همچنین می‌توانید با استفاده از شربت هانی ژل، توانایی دفاعی بدن خود در مقابله و پیشگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا را افزایش دهید.

مصرف چه مواد غذایی در دوران سرماخوردگی اهمیت دارد؟

اگر سرماخورده‌اید بهتر است به رژیم غذایی خود توجه ویژه‌ای داشته باشید، مواد غذایی زیر می‌توانند در دوران سرما خوردگی برای شما مفید باشند:

مرکبات

اکثر مردم در هنگام سرماخوردگی مستقیماً به سراغ ویتامین C می‌روند. البته که این بهترین کار است، زیرا ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. ویتامین C باعث افزایش تولید گلبول‌های سفید خون شده که کلید مبارزه با عفونت‌ها هستند. تقریباً همه مرکبات سرشار از ویتامین C هستند. مرکبات محبوب عبارتند از:

گریپ فروت

پرتقال

نارنگی

لیمو شیرین

لیموترش سبز

عسل

عسل دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد باکتریایی بوده و با تقویت سیستم ایمنی بدن به پیشگیری از سرماخوردگی و نیز مبارزه با علائم آن کمک می‌کند. اگر گلو درد دارید، ترکیب عسل و لیموترش یکی از بهترین راه‌های کاهش التهاب گلو و بهبودی سریع‌تر سرماخوردگی است.

ژل رویال چیست؟ ژل رویال هانی ژل با دربرداشتن خواص عسل به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و باعث می‌شود بدن در برابر بسیاری از بیماری‌ها مقاوم شود.

زنجبیل

زنجبیل یکی دیگر از ترکیباتی است که در زمان بیماری و سرماخوردگی به کمک شما می‌آید و خواص زنجبیل شمارا به وجد می آورد. زنجبیل به کاهش التهاب کمک کرده و می‌تواند گلودرد و بیماری‌های التهابی را درمان کند. زنجبیل همچنین ممکن است درد مزمن را کاهش داده و حتی دارای خواص کاهنده کلسترول نیز هست.

فلفل دلمه‌ای

اگر فکر می‌کنید مرکبات بیشترین ویتامین C را در بین میوه‌ها و سبزیجات دارند، کاملاً در اشتباه هستید. یک اونس فلفل دلمه‌ای تقریباً 3 برابر پرتقال ویتامین C دارد. فلفل دلمه‌ای همچنین حاوی بتا کاروتن است که علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن به حفظ سلامت پوست و چشم نیز کمک خواهد کرد. بدن بتاکاروتن را به ویتامین A تبدیل می‌کند.

کلم بروکلی

کلم بروکلی دارای ویتامین‌ها و مواد معدنی فوق العاده است. این کلم سرشار از ویتامین A، C و E، فیبر و بسیاری آنتی اکسیدان‌های بوده و یکی از سالم‌ترین سبزیجاتی است که می‌توانید در زمان سرماخوردگی آن را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

سیر

یکی از بهترین مواد غذایی که به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرما خوردگی کمک می‌کند، سیر است. سیر با عفونت‌ها مبارزه کرده و طبق برخی مطالعات به کاهش فشار خون نیز کمک می‌کند. به نظر می‌رسد خواص تقویت کننده سیر از غلظت زیاد ترکیبات حاوی گوگرد مانند آلیسین ناشی می‌شود.

اسفناج

اسفناج نه تنها حاوی ویتامین C است، بلکه حاوی آنتی اکسیدان‌های متعدد و بتا کاروتن بوده که هر دو نقش مؤثری در تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با عفونت‌ها دارند.

مانند کلم بروکلی، بهتر است اسفناج را به میزانی بپزید که مواد مغذی آن از بین نرود. با این حال، پخت سبک آن، جذب ویتامین A را آسان‌تر کرده و اجازه می‌دهد تا سایر مواد مغذی از اسید اگزالیک، آزاد شوند.

بادام

وقتی صحبت از پیشگیری و مقابله با سرماخوردگی می‌شود، ویتامین E نیز به کار می‌آید. این ویتامین یک آنتی اکسیدان قوی برای تقویت سیستم ایمنی بدن است. ویتامین E محلول در چربی است، به این معنی که برای جذب مناسب به چربی نیاز دارد. مغزها، مانند بادام، سرشار از این ویتامین E و همچنین دارای چربی‌های سالم هستند.

بزرگسالان به حدود 15 میلی گرم ویتامین E در روز نیاز دارند. نصف فنجان بادام، که تقریباً 46 عدد بادام است، حدود 100 درصد از مقدار توصیه شده روزانه منبع مطمئن این ویتامین را تأمین می‌کند.

زردچوبه

ممکن است زردچوبه را به عنوان یک عنصر کلیدی در بسیاری از غذاها بدانید. این ادویه زرد روشن و تلخ سال‌هاست که به عنوان یک ضد التهاب برای درمان آرتروز و آرتریت روماتوئید استفاده می‌شود.

غلظت بالای کورکومین موجود در زردچوبه که به آن رنگی متمایز می‌دهد، می‌تواند به کاهش آسیب عضلانی ناشی از ورزش کمک کند. کورکومین به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و ضد ویروس شناخته می‌شود.

چای سبز

هر دو چای سبز و سیاه مملو از فلاونوئیدها (نوعی آنتی اکسیدان) هستند. چای سبز یک منبع آنتی اکسیدان قوی بوده و به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی کمک می‌کند.

چای سبز همچنین منبع خوبی از اسید آمینه L-theanine است. L-theanine می‌تواند به تولید ترکیبات ضد میکروبی در سلول‌های T شما کمک کند.

سوپ مرغ

زمانی که بیمار هستید یک سوپ مرغ گرم می‌تواند احساس فوق‌العاده خوبی را به شما منتقل کند. این سوپ با تمامی مواد مغذی خود، به کاهش التهاب کمک کرده و می‌تواند علائم سرماخوردگی را بهبود بخشد. آب‌ِگوشت حاصل از جوشاندن استخوان‌های مرغ حاوی ژلاتین، کندرویتین و سایر مواد مغذی مفید برای بهبود فعالیت روده و تقویت سیستم ایمنی بدن است.

مرغ مانند گوشت و بوقلمون سرشار از ویتامین B6 است. حدود 3 اونس گوشت بوقلمون یا مرغ، حاوی تقریبا یک سوم مقدار توصیه شده روزانه B6 است. این ویتامین نقش مهمی در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی که در بدن رخ می‌دهد، دارد. همچنین برای تشکیل گلبول‌های قرمز سالم و جدید، حیاتی است.

داشتن یک رژیم غذایی مناسب، استراحت و مراقبت از خود، کلید تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی هستند. خوردن تنها یکی از مواد غذایی ذکر شده در بالا، برای مبارزه با آنفولانزا یا سایر عفونت‌ها کافی نخواهد بود، حتی اگر به طور مداوم آن‌ها را مصرف کنید. به اندازه و میزان توصیه شده روزانه هر کدام از آن‌ها توجه کرده تا از یک ویتامین بیش از حد و از بقیه آن‌ها کمتر استفاده نکنید.

تغذیه مناسب راهی عالی برای محافظت از خود و خانواده در برابر آنفولانزا، کرونا، سرماخوردگی و سایر بیماری‌ها است. در کنار تغذیه سالم و سایر راهکارهای تقویت سیستم ایمنی بدن، محصول هانی ژل ضعف و خستگی ناشی از بیماری را از بین برده و با افزایش توانایی دفاعی بدن در مقابله با سرماخوردگی و آنفولانزا، کمک کرده تا با سرماخوردگی مقابله نمایید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اهمیت تغذیه در سلامت بدن و جسم

می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های بدن که وظیفه پمپاژ خون به رگ ها و هدایت به سمت‌ها و بخش‌های مختلف را برعهده دارد، قلب می‌باشد. ازاین‌رو صرفاً تغذیه سالم می‌تواند یک تأثیر اساسی روی نحوه عملکرد آن داشته باشد.

وقتی شما مواد غذایی را استفاده می‌کنید که در کنار کالری بالا چربی زیادی را نیز به سیستم بدنتان منتقل می‌کنند. ازاین‌رو احتمالاً مضرات زیادی برای قلب خواهد داشت. همچنین به‌نوعی فضای موردنیاز برای تپش را از آن گرفته و همین‌طور مسیرها و شریان‌هایی که خون در آن‌ها هدایت می‌شود نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که افراد با عدم رعایت رژیم‌های غذایی در سنین بالا با مسئله فشارخون روبرو می‌شوند. همیشه صرف مصرف مواد طبیعی نمی‌تواند تضمین‌کننده سلامت شما باشد. چه‌بسا که نیاز است جایگزین‌هایی را برای تقویت سیستم ایمنی و تکمیل ویتامین‌ها استفاده فرمایید

Namarenter.com