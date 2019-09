﻿ مسی امپراتور فوتبال جهان

غیبت پرسروصدای رونالدو در مراسم The Best

سرويس ورزشی جوان آنلاين: امپراتوری فوتبال جهان یک‌بار دیگر به لیونل مسی رسید. مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال جهان (The Best) در حالی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد که کریستیانو رونالدو از حضور در این مراسم خودداری کرد و غیبتش اعتراض مسئولان فیفا را به همراه داشت. از بین سه گزینه مطرح شده برای دریافت جایزه بهترین فوتبالیست دنیا مسی با کنار زدن رونالدو و فن‌دایک این جایزه ارزشمند را از آن خود کرد. جوایز دیگر The Best را یورگن کلوپ (بهترین مربی دنیا) و آلیسون بکر (بهترین دروازه‌بان دنیا) هر دو از تیم لیورپول به دست آوردند. آلیسون بکر، ماتیس دی‌لیخت، سرخیو راموس، ویرجیل فان‌دایک، مارسلو، لوکا مودریچ، ادن هازارد، فرنکی دی‌یونگ، کیلیان امباپه، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی نیز ترکیب تیم منتخب فیفا را تشکیل دادند. در رأی‌گیری انجام شده برای انتخاب بهترین فوتبالیست دنیا، ویلموتس و شجاعی، سرمربی و کاپیتان تیم ملی ایران به رونالدو رأی دادند.



خوشحالی مسی

چهارمین دوره مراسم بهترین‌های فیفا، ستاره آرژانتینی را به آرزویش رساند. در سه دوره پیشین کریس رونالدو دو بار و لوکا مودریچ نیز یک‌بار جایزه بهترین بازیکن را تصاحب کردند. در این بین لیونل مسی فقط دو بار در جمع کاندیدا‌ها حضور داشت و بس. این‌بار، اما در رقابت با رونالدو و فن‌دایک بیشترین رأی سرمربیان تیم ملی، هواداران، روزنامه‌نگاران و کاپیتان‌های تیم ملی را به خود اختصاص داد. مسی آخرین جایزه انفرادی‌اش را سال ۲۰۱۵ (توپ طلا) کسب کرده بود. لئو بعد از دریافت اولین جایزه

The Best ابراز امیدواری کرد بارسا نیز به زودی به روز‌های اوجش بازگردد: «از دریافت این جایزه بسیار خوشحالم. خیلی وقت بود که یک جایزه فردی نبرده بودم. اولین بار است که این جایزه را به دست می‌آورم و از رسیدن به آن خیلی خوشحال هستم. در حال حاضر تمام فکر و ذکرم کمک به بارسلونا برای رهایی از شروع ضعیف در لالیگا و بازگشت به روز‌های اوج است.»



واکنش رونالدو

جایش در سالن اسکالا شهر میلان خالی بود. با اینکه همه منتظر حضور کریس رونالدو در مراسم انتخاب بهترین‌های فیفا بودند، این بازیکن از سفر به میلان خودداری کرد. مهاجم پرتغالی در شهر تورین حضور داشت، اما حاضر نشد فاصله ۱۵۰ کیلومتری تورین تا میلان را طی کند. پرواضح بود که کریس بعد از اینکه فهمیده جایزه به مسی رسیده از حضور در مراسم خودداری کرده است. مسئولان فیفا از این رفتار رونالدو به شدت ناراحت شدند، حتی اینفانتینو، رئیس فیفا در صحبت‌هایش به این مسئله اشاره کرد. البته برخی‌ها نیز علت غیبت او را مصدومیت اعلام کردند، ولی پستی که مهاجم ۳۴ ساله در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد، دلخوری رونالدو را به وضوح نشان داد: «صبر و شخصیت دو موردی هستند که تفاوت افراد حرفه‌ای و آماتور را از هم مشخص می‌کنند. هر چیزی که به مرحله بالا رسیده، در ابتدا ناچیز بوده است. نمی‌توان کاری را آغاز کرد و به نتیجه رساند، مگر اینکه تمام توان و نیروی خود را صرف رسیدن به هدف خود کنید. به خاطر داشته باشید که تاریکی همیشه به پایان خواهد رسید.» نکته جالب دیگر اینکه اکانت رسمی تیم ملی فوتبال پرتغال در توئیتر، رونالدو را بهترین بازیکن جهان نامید!



افتخار مربیگری لیورپول

کلوپ با مربیگری در لیورپول افتخارات بزرگی را کسب کرده است. یورگن کلوپ پس از دریافت جایزه بهترین مربی جهان به این مسئله اشاره داشت: «باعث افتخار من است که هدایت تیمی، چون لیورپول را عهده‌دار است. این جایزه خیلی ارزشمند است. ۲۰ سال پیش از خانواده‌ام کسی تصور نمی‌کرد این جایزه به من برسد. خیلی مربی خوش‌شانسی هستم که هدایت تیمی را بر عهده دارم که بازیکنان بزرگ زیادی دارد.»



لطفاً مقایسه نکنید

یکی از ناراحت‌ترین افراد حاضر در مراسم ویرجیل فن‌دایک بود. بازیکن هلندی لیورپول که یکی از سه نامزد نهایی بهترین فوتبالیست جهان بود. البته خود فن‌دایک ناراحتی‌اش را کتمان کرد و از همه خواست او را با مسی مقایسه نکنند: «کسانی که رأی داده‌اند بر اساس تصمیم خودشان عمل کرده‌اند و این را باید پذیرفت، واقعیت این است. به عنوان بازیکن نمی‌توانید من را با مسی مقایسه کنید، چون شرایط ما کاملاً متفاوت است. من از اینکه در چنین جایگاهی ایستاده‌ام، احساس غرور و افتخار می‌کنم.»