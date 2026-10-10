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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
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خرید ۲۰ بالگرد امدادی در دستور کار؛ هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان

ساجدی نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال بروز محدودیت‌هایی در تأمین برق و گاز در زمستان به‌دلیل آسیب به زیرساخت‌های انرژی خبر داد.

جوان آنلاین: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جمع خبرنگاران درحاشیه نشست خبری با تشریح اقدامات این سازمان در جریان جنگ و پس از آن گفت: بلافاصله پس از آغاز جنگ، با دستور وزیر کشور، ستاد ملی بحران تشکیل شد و دستگاه‌های مسئول ضمن تعیین وظایف، دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت شرایط جنگی را دریافت کردند.

به گزارش مهر، وی اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران کشور بر اساس وظیفه انسانی و مسئولیت قانونی خود، از نخستین روز جنگ وارد عمل شد و با دعوت از دستگاه‌های مسئول، هماهنگی‌های لازم برای امدادرسانی، آواربرداری، اسکان آسیب‌دیدگان و پیگیری خسارات را در دستور کار قرار داد.

برآورد خسارات جنگ تا ۲۰ فروردین

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در ۲۵ اسفند درباره مسئولیت این سازمان در زمینه خسارات جنگ گفت: پس از این مصوبه، فرایند برآورد خسارات با جدیت دنبال شد و این اقدامات تا ۲۰ فروردین به انجام رسید.

وی افزود: برای پیگیری مراحل بعدی بازسازی، ستادی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر عارف، تشکیل شد و دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت دبیری آن را بر عهده دارد. برآوردهای انجام‌شده در حوزه‌های مختلف خسارات، مبنای پیگیری اقدامات بعدی و تأمین اعتبارات مورد نیاز قرار گرفته است.

پیگیری قانونی امدادرسانی در شرایط جنگی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران در هر دو مقطع، با برگزاری جلسات فوری با دستگاه‌های امدادرسان، وظایف و مسئولیت‌ها را مشخص کرد و اقداماتی مشابه مدیریت حوادث بزرگی مانند زلزله، از جمله آواربرداری و اسکان آسیب‌دیدگان، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با وجود اقدامات انجام‌شده، لازم است اختیارات و مسئولیت‌های سازمان در حوزه امدادرسانی و پشتیبانی در شرایط جنگی نیز به‌صورت قانونی تعیین و تثبیت شود. این موضوع در حال پیگیری است تا با تصویب مجلس شورای اسلامی، زمینه قانونی لازم برای انجام این مأموریت‌ها فراهم شود.

پیگیری مستمر برای مدیریت کمبود انرژی در زمستان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال بروز محدودیت‌هایی در تأمین انرژی طی ماه‌های سرد سال گفت: با همکاری وزارت نیرو، جلسات و برنامه‌ریزی‌هایی برای مدیریت کمبود انرژی و افزایش تاب‌آوری مردم در برابر محدودیت‌های احتمالی در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های انرژی، احتمال بروز محدودیت‌هایی در تأمین برق و گاز در ماه‌های پایانی سال وجود دارد؛ ازاین‌رو، اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های مدیریت مصرف به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: این نشست‌ها به‌طور منظم برگزار می‌شود و دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش اقدامات و میزان پیشرفت برنامه‌های خود را ارائه کنند.

پیگیری خرید ۲۰ بالگرد برای تقویت ناوگان امدادی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات امدادی و مقابله با حوادث طبیعی گفت: در زمینه تأمین بالگردهای مورد نیاز کشور، مذاکرات و پیگیری‌هایی انجام شده و بر اساس توافق اعلام‌شده، مقرر است ۲۰ فروند بالگرد طی چند سال خریداری و به کشور تحویل داده شود.

وی افزود: علاوه بر بالگردها، تأمین سایر تجهیزات پروازی، از جمله هواگردهای بال‌ثابت و تجهیزات تخصصی اطفای حریق هوایی نیز در حال پیگیری است و مذاکراتی با طرف‌های مختلف در این زمینه انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به استفاده از تجهیزات دید در شب در عملیات امدادی اظهار کرد: کشور پیش از این نیز از برخی تجهیزات دید در شب استفاده می‌کرده و تکمیل و توسعه این ظرفیت‌ها برای ارتقای توان امدادرسانی در حال پیگیری است.

آموزش و فرهنگ‌سازی؛ راهکاری برای کاهش تلفات و خسارات

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مشارکت مردم و فرهنگ‌سازی در مدیریت بحران گفت: بر اساس تقسیم وظایف قانونی، آموزش‌وپرورش و جمعیت هلال‌احمر در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی نقش اصلی دارند و سازمان مدیریت بحران نیز پیگیر اجرای برنامه‌های مرتبط است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر اهمیت آموزش در مناطق روستایی و دورافتاده اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که همه مردم، از جمله ساکنان مناطق کم‌برخوردار، با اقدامات ضروری هنگام وقوع حوادث آشنا شوند.

وی افزود: هدف این است که مردم در زمان بروز بحران بتوانند در کنار حفظ ایمنی خود و خانواده‌هایشان، نقش مؤثری در کمک‌های اولیه و امدادرسانی ایفا کنند و به‌عنوان «بحران‌یار» در کنار نیروهای امدادی باشند.

برچسب ها: سازمان مدیریت بحران ، بالگرد ، امداد و نجات
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