مرکز پژوهشی پارلمان انگلیس در تازه‌ترین گزارشی خود، با اشاره به پیشروی‌های انصارالله یمن در ساحل دریای سرخ و گسترش کنترل این جنبش در تنگه باب‌المندب نوشت که هم‌زمانی این تحول با وضعیت تنگه هرمز، اهرم ایران در مذاکرات با آمریکا را افزایش داده است.

جوان آنلاین: کتابخانه مجلس عوام انگلیس در گزارشی که امروز (دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵) منتشر شد، تحولات ماه‌های اخیر یمن را از منظر تغییر موازنه قدرت در دریای سرخ بررسی کرده و بخشی از ارزیابی خود را به ارتباط میان موقعیت انصارالله در باب‌المندب و وضعیت تنگه هرمز اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا، در خلاصه این گزارش آمده است که انصارالله توانسته چند منطقه تازه را در امتداد ساحل دریای سرخ تحت کنترل درآورد و اکنون یک سوی تنگه باب‌المندب در اختیار این جنبش قرار دارد. گزارش با اشاره به اینکه حدود هفت درصد نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند، می‌افزاید که تحولات جاری، اهرم ایران در برابر آمریکا را افزایش داده است.

گزارش در بخش تفصیلی خود توضیح می‌دهد که نیرو‌های انصارالله بندر راهبردی المخا در ساحل دریای سرخ را به کنترل خود درآوردند و نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن نیز از جزیره «میون» در تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی کردند. بر اساس این گزارش، باریک‌ترین بخش این تنگه حدود ۱۸ مایل عرض دارد و کشتی‌هایی که قصد ورود به دریای سرخ و حرکت به سوی کانال سوئز را دارند باید از این مسیر عبور کنند.

این تحول از آن جهت اهمیت دارد که مسیر دریای سرخ در سایه تحولات تنگه هرمز، در ماه‌های اخیر به یکی از راه‌های جایگزین انتقال انرژی تبدیل شده است. در گزارش مرکز پژوهشی پارلمان انگلیس آمده است که حدود ۷۰ درصد صادرات نفت عربستان به مسیر دریای سرخ منتقل شده و هفت درصد تجارت جهانی نفت نیز از باب‌المندب عبور می‌کند.

پیوند هرمز و باب‌المندب

بخش محوری گزارش درباره پیوند تحولات دو آبراه راهبردی منطقه، یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب است. مرکز پژوهشی مجلس عوام به نقل از مؤسسه خاورمیانه (Middle East Institute) می‌نویسد کنترل انصارالله بر باب‌المندب در کنار تحولات تنگه هرمز برای هر دو طرف اهرم بیشتری در مذاکرات ایجاد کرده است.

بر اساس این ارزیابی، افزایش اهرم انصارالله به مذاکرات آن با عربستان مربوط است و افزایش اهرم ایران نیز به مذاکرات تهران با واشنگتن ارتباط دارد. گزارش همچنین به ارزیابی گروه بین‌المللی بحران اشاره می‌کند که معتقد است دستیابی به توافقی پایدار درباره یمن بدون کاهش تنش‌های ایران و آمریکا دشوار خواهد بود.

این بخش از گزارش در واقع اهمیت تحولات یمن را از محدوده جغرافیایی این کشور فراتر می‌برد و باب‌المندب را در کنار تنگه هرمز به‌عنوان دو نقطه موثر بر معادلات منطقه‌ای و مذاکرات سیاسی معرفی می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که برخی تحلیلگران، موقعیت کنونی باب‌المندب را از منظر بازار‌های جهانی انرژی و کشتیرانی نیز حائز اهمیت می‌دانند و کنترل یک سوی این تنگه از سوی انصارالله را عاملی موثر بر امنیت مسیر‌های دریایی و موازنه قدرت در منطقه ارزیابی می‌کنند.

در مجموع، گزارش مرکز پژوهشی پارلمان انگلیس نشان می‌دهد که تغییرات میدانی در ساحل دریای سرخ، با معادلات گسترده‌تر منطقه پیوند خورده است. بر اساس ارزیابی‌های این گزارش، موقعیت انصارالله در باب‌المندب در کنار وضعیت تنگه هرمز، اهمیت این دو آبراه راهبردی را در معادلات منطقه افزایش داده و قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات با آمریکا را تقویت کرده است.