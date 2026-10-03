شبکه خرابکاری خیابانی منهدم شدند

وزارت اطلاعات اعلام کرد: اعضای ۴ شبکه سازماندهی شده، متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان درپی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات اعلام کرد: این مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در قالب شبکه‌هایی با نام‌هایی جذاب برای نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و دارای شرح وظائف و برنامه‌ریزی مشخص برای چگونگی حضور فعال در فراخوان‌های سراسری بودند.

همچنین اعضای این شبکه‌های مزدور، با ساخت کوکتل مولوتف به تعداد زیاد، تهیه و ساخت ابزار تخریب دوربین‌های شهری در حال آمادگی برای ایجاد ناآرامی و خرابکاری خیابانی بودند.

این مزدوران دشمن، در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده‌ای از جمله به آتش کشیدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ادارات دولتی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب دوربین‌های شهری و ساختمان‌ها، حمله به مقر پلیس با هدف دستیابی به سلاح را انجام داده بودند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.