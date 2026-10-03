پیام تسلیت سرلشکر صفوی به عراقچی

جوان آنلاین: سرلشکر «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا بهمناسبت درگذشت خواهر «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش دفاع پرس، متن این پیام به شرح زیر است:
«إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاإِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی
وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
خبر درگذشت خواهر گرامیتان، مرحومه مغفوره بدرالسادات عراقچی واصل و موجب تأثر و تأسف گردید.
بیشک فقدان خواهر، فقدان بخشی از تکیهگاه و پشتوانه عاطفی و همراه دلسوز سالیان متمادی زندگی، سخت و سنگین است؛ ولی آنچه که این مصیبت مؤلمه و تقدیر و مشیت الهی را تحملپذیر مینماید، امید به رحمت الهی و عنایات شفیعه روز جزا، مادر سادات، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به اولاد کرامشان میباشد.
ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، فقیده سعیده رحمت و غفران واسعه الهی و علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرینش، و حشر با صالحان و نیکان، و برای جنابعالی، خاندان معزز و بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا
سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی (رحیم) صفوی