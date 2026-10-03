کد خبر: 1382434
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر وحیدی:

فراجا نماد پلیس مقتدر، حرفه‌ای و متکی به پشتوانه مردمی است

2 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن هفته انتظامی را تبریک گفت.

جوان آنلاین: متن پیام سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 
«بسم الله الرحمن الرحی

برادر گرانقدر، سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان.
فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

فرارسیدن هفته انتظامی — یادآور مجاهدت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های جان‌برکفان سبزپوش عرصه نظم و امنیت — را به جنابعالی، فرماندهان، مدیران و آحاد کارکنان خدوم فراجا و خانواده‌های مکرم آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

انتخاب شایسته شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، برای هفته انتظامی در سال ۱۴۰۵ تنها یک عنوان نیست؛ میثاقی راهبردی است که در آن، مجاهدت پلیس ضامن سرافرازی ایران اسلامی و پیوند ناگسستنی میان ملت مبعوث شده و مدافعان امنیت تعریف شده است.

فراجا امروز نماد پلیس مقتدر، هوشمند، حرفه‌ای و متکی به پشتوانه مردمی است که با تکیه بر نیروی انسانی مؤمن و انقلابی، توانسته است برخلاف تصور و نیات شیطانی اردوگاه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی پایدارسازی امنیت و آرامش اجتماعی را در هم‌افزایی با سایر نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی در سراسر میهن اسلامی تحکیم بخشد.

یاد، نام و خاطره و حماسه آفرینی‌های شهیدان، جانبازان و ایثارگران فراجا در هشت سال دفاع مقدس، و بویژه در جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی صهیونی و نبرد‌های پس از آن، و همچنین تمامی میدان‌های خطیر دفاع از امنیت و انتظام جامعه و مقابله با اشرار، قاچاقچیان، مفسدان اقتصادی و مخلان نظم و امنیت، که همواره سدی محکم در برابر ناامنی و بی‌نظمی بوده‌اند و با اقتدار توأم با رأفت اسلامی، امنیت را برای ملت شریف ایران به ارمغان آورده‌اند را گرامی داشته و در برابر عظمت آنان، خاضعانه سر تعظیم فرود می‌آوریم.

دوام توفیق جنابعالی و یکایک سبزپوشان فراجا، از پایتخت ایران عزیز تا مرز‌های میهن اسلامی و شهر‌ها و روستاها، در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، تمسک به میراث امامین کبیر و شهید انقلاب و تبعیت از تدابیر حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

برچسب ها: سرلشکر وحیدی ، سردار رادان ، فراجا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

۱۹ نفتکش آبکش شد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

کام چایکاران شیرین می‌شود

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

جابه‌جایی جهانی در قدرت امریکا

عراقی‌ها مقابل محاصره ایران

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار