پیکر زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده، آخر هفته جاری برای خاکسپاری به ایران برمی‌گردد.

جوان آنلاین: احترام برومند، از دوستان خانوادگی سیروس ابراهیم‌زاده در پاسخ به پیگیری خبرنگار در ارتباط با روند بازگشت پیکر این بازیگر توضیح داد: با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی خانواده آقای ابراهیم‌زاده، پیکر ایشان در روز‌های آخر هفته به تهران می‌رسد و بعد برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیگیری می‌شود.

به گزارش ایسنا، براین اساس، مراسم خاکسپاری این بازیگر قدیمی هفته آینده در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا انجام خواهد شد.

سیروس ابراهیم‌زاده، ۳۰ شهریورماه و در شرایطی که ماه‌های اخیر را با مشکلات جسمی به سر می‌برد، از دنیا رفت. ناهید کبیری، همسرش با انتشار یادداشتی با تاکید بر اینکه این بازیگر بر اثر بیماری فوت نکرده است، آنچه را منجر به بروز مشکل شده بود تشریح کرد.

همسر سیروس ابراهیم‌زاده: او بیمار نبود