مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: با تکیه بر توان بومی و شناخت نیاز‌های عملیاتی، در ساخت موشک نوآوری می‌کنیم و در این حوزه به بلوغی رسیده‌ایم که به هیچ‌کس نیاز نداریم.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی، در پاسخ به پرسشی درباره انعطاف صنعت موشکی ایران، انتشار تصاویری از ترکیب اجزای موشک‌های مختلف و تأثیر این قابلیت بر غافلگیری دشمن اظهار کرد: از آنجا که خودمان سازنده و تولیدکننده هستیم و نیاز‌های حوزه عملیات را نیز درک می‌کنیم، به دنبال نوآوری می‌رویم.

موشک خلیج فارس بر اساس یک نیاز عملیاتی طراحی شد

وی با اشاره به موشک خلیج فارس و چگونگی تولید آن افزود: ناو‌های آمریکایی در خلیج فارس تردد می‌کردند و ما برای هدف قرار دادن آنها، موشکی با قابلیت اصابت به هدف متحرک در محدوده برد ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر نداشتیم. شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم این موشک را طراحی کرد.

سردار بلالی درباره نحوه عملکرد این موشک توضیح داد: موشک هنگامی که به نزدیکی هدف می‌رسد، با فعال شدن دوربین اپتیکی، هدف را رهگیری می‌کند و به آن اصابت می‌کند. بنابراین، تولید ما بر مبنای نیاز انجام می‌شود.

از ایده تا محصول، بومی است

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به عبارت درج‌شده در نمایشگاه گفت: در اینجا نیز نوشته شده است «از ایده تا محصول»؛ یعنی همه‌چیز بومی است.

وی درباره مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی پیرامون ترکیب اجزای موشک‌ها اظهار کرد: برخی از این مطالب ممکن است دقیق و صددرصد صحیح نباشد؛ از جمله اینکه گفته شود محصولی با ترکیب اجزای مختلف ساخته شده است. با این حال، در مجموع، صنعت ما متناسب با نیاز‌های موجود در حوزه عملیات، به سمت تولید محصولات مورد نیاز حرکت می‌کند.

در صنعت موشکی به بلوغ رسیده‌ایم

سردار بلالی تأکید کرد: در این حوزه به بلوغی رسیده‌ایم که دیگر به هیچ‌کس احتیاج نداریم.

وی در تشریح این توانمندی افزود: این وضعیت مانند آن است که فردی هنر نقاشی را آموخته و نحوه استفاده از ابزار، رنگ و تمرکز بر جزئیات را می‌داند؛ در این صورت، می‌تواند هر تابلویی را که می‌خواهد خلق کند.