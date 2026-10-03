ترامپ در محاصره محاسبات انتخاباتی

جوان آنلاین: امرالله شیخیانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی، در واکنش به ادعای وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر ناتوانی اقتصاد ایران در برابر تحریمها، اظهار داشت: تجربه مقاومت اقتصادی و اجتماعی مردم در هشت سال جنگ تحمیلی و تابآوری اتحاد ملی در دفاع مقدس بیش از یکساله اخیر، با وجود سختیهای معیشتی، نشاندهنده ایستادگی آگاهانه ملت ایران برابر هجمههای دشمن و مقابله تمامعیار با تحریمهای چندجانبه آمریکا است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: تاریخ کشور ما ثابت کرده است که مردم ایران در اینگونه رویدادها، با تکیه بر همت جهادگرانه خود، تهدیدها را به فرصتی برای عبور پیروزمندانه تبدیل میکنند.
این فعال سیاسی با تأکید بر پیام ایستادگی ایران برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: کشور و ملتی که بر مبنای باور راسخ الهی، پیروزی و شهادت را دو بال حقیقی سعادت دانسته و این دفاع مقدس را آمیزهای از جهاد اکبر و اصغر در راه خدا تلقی میکند، بیتردید هرگونه راهبرد دشمنان را خنثی و نقشبرآب خواهد ساخت؛ چراکه پیروزی نهایی از آن مجاهدان فیسبیلالله است.
شیخیانی درخصوص تکرار ادبیات تهدید نظامی علیه ایران گفت: آمریکا و متحدانش در جریان جنگ تحمیلی یکسال اخیر علیه ملت ایران، به دلیل ناکامی در دستیابی به اهدافشان در جبهههای مختلف، شکست خوردهاند.
وی ادامه داد: به اذعان منابع رسمی و صاحبنظران بینالمللی، این شکستها موجب شده است که اعتبار و حیثیت ابرقدرتی آمریکا در جهان از بین برود و ماهیت آن بیش از پیش پوشالی به نظر برسد.
نایب رئیس پیشین خانه احزاب ایران تاکید کرد: دشمن برای جبران این افتضاح جهانی و شکست فاحش بینالمللی، با تلاشهای گوناگون امپریالیستی به دنبال بازگرداندن شرایط به وضعیت ناممکن گذشته است و به هرگونه تهدید و ارعابی متوسل میشود، اما با دژ تسخیرناپذیر «جبهه جهاد (دفاع مقدس)، جبهه مردم (خیابان، میدان)، جبهه دیپلماسی و جبهه رسانه (آگاهیبخشی)» از سوی ایران و ایرانیان مواجه شده و به استیصال افتاده است.
شیخیانی عنوان کرد: از منظر نخست، ترامپ معتقد است که باید پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند، چراکه تا آن زمان تکلیف انتخابات روشن شده است. او تصور میکند در صورت پیروزی، با تکیه بر پشتوانه داخلی و خارجی، میتواند حملات ترکیبی و چندجانبه شدیدتری علیه ایران ترتیب دهد و یا با تحمیل پیششرطهای دلخواه خود، از موضع قدرت خواستار مذاکره شود.
دبیرکل حزب مردم گفت: از سوی دیگر، در صورت شکست در انتخابات، او بهاصطلاح چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و برای جبران اعتبار و حیثیت ازدسترفته حزب جمهوریخواه و آمریکا، به احتمال زیاد جنگ و محاصره همهجانبه را—به همراه رژیم صهیونیستی و با حمایت پنهان و آشکار شرکا و حامیانش—دستور کار قرار خواهد داد. در این سناریو، حملات بهصورت شدید و چندوجهی، حتی با بهرهگیری از ظرفیت مخالفان داخلی و با پیشدستی اسرائیل، با نیت وارد کردن ضربه نهایی انجام خواهد شد.
شیخیانی بیان کرد: از منظر دوم، این دیدگاه وجود دارد که در صورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات و عبور ترامپ از این گردنه، تحمیل پیششرطهای ایران و دستیابی به تفاهم بسیار دشوارتر خواهد شد؛ آنهم با ترامپی که در نیمه دوم دوره زمامداری خود با انبوهی از چالشها و معضلات پیشرو مواجه است. علاوه بر این، عملکرد او در این مدت باقیمانده میتواند سرنوشت انتخابات ریاستجمهوری آینده را رقم بزند؛ بهگونهای که بقا یا شکست حزب جمهوریخواه در دوره آتی، کاملاً در گرو تصمیمات و اقدامات ترامپ در ماههای پیشرو خواهد بود.
وی اظهار کرد: از منظر سوم، ترامپ بر این باور است که پیروزی ایران بهطور قطع آیندهای تاریک را برای آمریکا رقم خواهد زد. ازاینرو، ممکن است به قماری خطرناک و شمشیری دولبه دست بزند که شاید آخرین قمار سیاسی دوران حیات او باشد.
این فعال سیاسی افزود: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران—بهرغم برخورداری از توان بازدارندگی، پاسخ قاطع، تابآوری و مقاومت همهجانبه—با درک این واقعیت، در پی پیشگیری از این قمار نهایی و مهار تبعات آن است؛ تحلیلی که نشان میدهد چرا تهران ممکن است پیش از انتخابات، ورود به مذاکرات مشروط را مدنظر قرار دهد.