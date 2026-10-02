جوان آنلاین: مستند «نازا» از فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» پیشی گرفت و صدرنشین گیشه ایتالیا شد.

به گزارش مهر از ورایتی، «نازا» فیلمی در افشای جنایت‌های سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی در غزه، در اولین اکران سینمایی خود پس از درخشش در ونیز، در رتبه اول فروش گیشه‌های ایتالیا قرار گرفت.

این مستند جنجالی درباره جنگ غزه که به تازگی جایزه ویژه هیئت داوران را در جشنواره فیلم ونیز دریافت کرد، موفق شد تا «انتقام‌جویان: پایان بازی» را شکست دهد و جایگاه نخست گیشه ایتالیا را از آن خود کند.

این مستند که شبانه از روی پشت‌بام‌های تل‌آویو فیلمبرداری شده و به بررسی کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه می‌پردازد، در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه تقریباً ۱/ ۱ میلیون یورو (۲/۱ میلیون دلار) فروخت و از اکران مجدد فیلم مارول که دومین هفته اکران خود در سینما‌های ایتالیا را تجربه می‌کرد، پیشی گرفت.

اکران ایتالیایی «نازا» ابتدا به عنوان یک نمایش سه روزه از ۲۸ تا ۳۰ سپتامبر برنامه‌ریزی شده‌بود، اما استقبال شدید از زمان پیش‌فروش بلیت و نمایش‌های اولیه، نمایش آن را فراتر از برنامه‌ریزی اولیه برد و زمان اکرانش تمدید شد. بسیاری از سالن‌های نمایش حتی قبل از اولین نمایش این مستند، تمام بلیت‌هایشان فروخته شده بود.

فیلم «نازا» را دو کارگردان اسرائیلی، یووال آبراهام و راشل سزور ساخته‌اند. آنها دو تن از چهار کارگردانی هستند که به صورت مشترک فیلم مستند برنده اسکار ۲۰۲۵ «سرزمین دیگری نیست» را ساخته بودند. حالا این فیلم جدید هم در ونیز با تشویق ۵/۲۴ دقیقه‌ای گسترده روبه‌رو شد و پس از آن با نمایش در جشنواره فیلم نیویورک استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد.

«نازا» به زودی در بیش از ۵۰ منطقه جهان اکران خواهد شد و پس از آن در اواخر نوامبر به صورت رایگان از طریق وب‌سایت گاردین برای مخاطبان جهانی قابل مشاهده خواهد بود.

این مستند برمبنای یک طرح نوآورانه، از فروش فیلم به استودیو یا توزیع‌کننده مستقل صرف‌نظر کرده و به صورت مستقل از چهارشنبه در سینما‌های امریکا هم اکرانش را آغاز کرده‌است.

فیلم «نازا» بر اساس افشاگری‌هایی ساخته شده که اولین‌بار توسط نشریه اسرائیلی- فلسطینی +۹۷۲ و گاردین بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ منتشر شد. این مستند که گاردین از تهیه‌کنندگانش است، از حضور جاناتان گلیزر، کارگردان برنده اسکار به عنوان تهیه‌کننده اجرایی بهره برده و شرکت فروش فرانسوی MK۲ توزیع بین‌المللی آن را بر عهده دارد.

دو کارگردان این مستند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما این فیلم را از روی حس تعهد به استفاده از موقعیت خود به عنوان فیلمسازان و روزنامه‌نگاران اسرائیلی برای بررسی سیستم‌های پشت پرده کشتار جمعی غیرنظامیان فلسطینی که کشور ما مسئول آن است، ساختیم. در طول سه سال گذشته، هنگام فیلمبرداری از اعضای ارتش اسرائیل از روی پشت‌بام‌ها در تل‌آویو، متوجه شدیم که به صورت دقیق داریم همان سؤالی را می‌پرسیم که نسل پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایمان در طول قرن بیستم می‌پرسیدند: چگونه یک گروه از مردم اجازه می‌دهند گروه دیگر کاملاً غیرانسانی دیده شود؟ سازوکار درونی چنین سیستمی چگونه است؟ بسیاری از افشاگری‌های این فیلم تقریباً بلافاصله پس از اطلاع ما از آنها، در ماه‌های پس از حملات ۷ اکتبر، توسط گاردین (یکی از تهیه‌کنندگان «نازا»)، با همکاری شرکای گزارشگری مجله +۹۷۲ و لوکال کال منتشر شد. این فیلم به ما اجازه می‌دهد چیزی عمیق‌تر از آنچه را که می‌توانیم تنها در روزنامه‌نگاری تحقیقی خود کشف کنیم، بررسی کنیم: نه تنها کلماتی که گفته می‌شوند، بلکه کلماتی که گفته نمی‌شوند، سکوت. شکستن این سکوت بر عهده همه ماست.»