فداکاری ناجا را جبران کنید

دشمن جنایتکار امریکایی که بارها از نابودی ایران و برگرداندن آن به عصر حجر سخن گفته و جنگی ویرانگر را به کشورمان تحمیل کرده، در حمله به نیروی انتظامی کینهورزی و عصبانیت ویژهای به خرج داده است. ارتش تروریستی امریکا در جنگ رمضان از حملات انهدامی علیه کلانتریها در شهرها تا حمله به برجکهای مرزی و انهدام گشت موتوری را انجام داد که در بیشتر موارد، هیچ همخوانی با منطق و روال متداول در جنگهای معمول ندارد.
این اقدامات دیوانهوار و غیرعقلانی ارتش امریکا را میتوان به عصبانیت ناشی از شکست طرحهای خبیثانه آنان برای بیثباتسازی و آشوب داخلی و شبهکودتایی مثل وقایع دیماه سال گذشته و همچنین تلاش احمقانه برای حذف موانع از پیش روی تکرار آن و باز کردن مسیر ورود گروهکهای مزدور تجزیهطلب به داخل و اطمینانبخشی به پادوهای داخلی خود برای آشوب و جنگ داخلی و تشدید فشار بر حاکمیت در ایران بهحساب آورد.
اما برخلاف تصور دشمن، کارکنان خدوم انتظامی که امام شهید آنها را مجاهدان خاموش نامیده بود، لحظهای از انجام وظایف و مأموریتهای خود غفلت نورزیده و امنیت را از مرز تا شهر، به احسن وجه حفظ کرده و فراتر از آن با حضور در کنار مردم در اجتماعات شبانه و سرعتبخشی به خدمات انتظامی به مردم با استقرار در خودرو و کانکس در شرایط سخت آب و هوایی، زمینههای امنیت مردمپایه را نیز تقویت کردند. به موازات برقراری امنیت داخلی، نیروی انتظامی با همکاری سایر دستگاهها و سازمانهای اطلاعاتی و نظامی کشور، عملیاتهای مؤثری علیه گروهکهای برانداز و شبکه مزدوران داخلی دشمن به اجرا گذاشت و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات کشف کرد که موجب اخلال در طرحهای خبیثانه دشمن برای استفاده از این ظرفیت نیابتی وابسته به خود گردید. علاوه بر این، فراجا با گسترش محدوده وظایف خود در شرایط جنگ رمضان مثل درگیری مستقیم با هواگردهای متجاوزان امریکایی در دشت محیای اصفهان، رکورد جدیدی از رشادت بر جای گذاشتند و حضور سردار فرمانده محترم آن در بین مردم در شرایط جنگ و تهدید باعث دلگرمی و قوت قلب مردم برای مقاومت در برابر دشمن امریکایی و تقویت پایداری عمومی میشد.
نظمبخشی به ترافیک شهری و جاده در وضعیت اضطراری ناشی از جنگ و تهدید، جلوه دیگری از مجاهدتهای مخلصانه حافظان امنیت بود که در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید شکل ویژه به خود گرفت. همچنین عزیزان انتظامی با وجود اینکه در شرایط جنگی قرار داشتند، اما تنگناها و مشکلات ناشی از این شرایط، هیچ تأثیری بر خدمات آنها در مراسم آئینی و پرشور اربعین حسینی نگذاشت و در پیوند با باورهای درونی خود، تمام آن را به احسن وجه به سرانجام رساندند.
این میزان و نحوه اجرای مأموریتها و انجام وظایف و مسئولیتشناسی مأموران انتظامی و آن هم در شرایط سخت جنگ و تهدید، مصداق کاملترین و روشنترین جهاد فی سبیلالله است که وقتی نسبت آن با حقوق و مزایای دریافتی این عزیزان سنجیده شود، اسباب شرمندگی از یک سو و شکلگیری امید به وجود غیرت و تعهدی درونی و دیگرخواهانه و شرافتمندانه است که شایسته تقدیر و تعظیم است. ما با تبریک هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، از صاحبان این غیرت و شرافت صمیمانه تشکر میکنیم و البته از مسئولان هم درخواست میکنیم بالاغیرتاً جبران نمایند که غیر این از مرام و مروت به دور محسوب میشود.